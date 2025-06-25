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Эрдоган заявил об "окне возможностей" для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
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18:23 25.06.2025 (обновлено: 19:07 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/peregovory-2025423356.html
Эрдоган заявил об "окне возможностей" для прекращения огня на Украине
Эрдоган заявил об "окне возможностей" для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Эрдоган заявил об "окне возможностей" для прекращения огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульский процесс по Украине открыл "окно возможностей" для прекращения огня, цель Турции - конкретные шаги РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:23:00+03:00
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в мире
украина
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульский процесс по Украине открыл "окно возможностей" для прекращения огня, цель Турции - конкретные шаги от сторон."Разрушения и человеческие жертвы на Украине и в России растут. Мы продолжаем прилагать интенсивные усилия, чтобы закончить войну справедливым миром. Мы начали посредничество в Стамбуле", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам своего участия на саммите НАТО в Гааге.По его словам, стамбульский процесс открыл "окно возможностей" для достижения прекращения огня и мира на Украине. "Наши ожидания состоят в конкретных шагах от сторон. Как я неоднократно говорил, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал Эрдоган.
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в мире, украина, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил об "окне возможностей" для прекращения огня на Украине

Эрдоган: переговоры по Украине открыли окно возможностей для прекращения огня

© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия на саммите НАТО в Гааге
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Anadolu/TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия на саммите НАТО в Гааге
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульский процесс по Украине открыл "окно возможностей" для прекращения огня, цель Турции - конкретные шаги от сторон.
"Разрушения и человеческие жертвы на Украине и в России растут. Мы продолжаем прилагать интенсивные усилия, чтобы закончить войну справедливым миром. Мы начали посредничество в Стамбуле", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам своего участия на саммите НАТО в Гааге.
По его словам, стамбульский процесс открыл "окно возможностей" для достижения прекращения огня и мира на Украине. "Наши ожидания состоят в конкретных шагах от сторон. Как я неоднократно говорил, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - сказал Эрдоган.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины
Вчера, 12:19
 
В миреУкраинаСтамбулТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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