https://ria.ru/20250625/penza-2025462513.html

В Пензе продлили действие плана "Ковер"

В Пензе продлили действие плана "Ковер" - РИА Новости, 25.06.2025

В Пензе продлили действие плана "Ковер"

Временное ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пензы продлено до 00.30 мск четверга, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:34:00+03:00

2025-06-25T22:34:00+03:00

2025-06-25T22:34:00+03:00

пенза

москва

санкт-петербург

олег мельниченко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пензы продлено до 00.30 мск четверга, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты были возобновлены только после полуночи. Позднее в ведомстве сообщили, что утром в среду вновь введены временные ограничения в пензенской авиагавани. Губернатор отмечал, что два вылетевших в Пензу рейса из Москвы и Петербурга сели на запасной аэродром, четыре рейса отменены, а два рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг. "Информирую о последних изменениях. Действие плана "Ковёр" вновь продлено - аэропорт в городе Пензе не будет выпускать и принимать воздушные суда до 00.30 мск 26 июня. Вылеты в Москву и Санкт-Петербург, запланированные на 02.25 мск и 02.55 мск соответственно, на данный момент остаются в силе", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250625/aeroport-2025460842.html

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Наталья Макарова

пенза, москва, санкт-петербург, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)