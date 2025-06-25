https://ria.ru/20250625/penza-2025462513.html
В Пензе продлили действие плана "Ковер"
В Пензе продлили действие плана "Ковер" - РИА Новости, 25.06.2025
В Пензе продлили действие плана "Ковер"
Временное ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пензы продлено до 00.30 мск четверга, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:34:00+03:00
2025-06-25T22:34:00+03:00
2025-06-25T22:34:00+03:00
пенза
москва
санкт-петербург
олег мельниченко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пензы продлено до 00.30 мск четверга, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты были возобновлены только после полуночи. Позднее в ведомстве сообщили, что утром в среду вновь введены временные ограничения в пензенской авиагавани. Губернатор отмечал, что два вылетевших в Пензу рейса из Москвы и Петербурга сели на запасной аэродром, четыре рейса отменены, а два рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг. "Информирую о последних изменениях. Действие плана "Ковёр" вновь продлено - аэропорт в городе Пензе не будет выпускать и принимать воздушные суда до 00.30 мск 26 июня. Вылеты в Москву и Санкт-Петербург, запланированные на 02.25 мск и 02.55 мск соответственно, на данный момент остаются в силе", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250625/aeroport-2025460842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, москва, санкт-петербург, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Москва, Санкт-Петербург, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пензе продлили действие плана "Ковер"
Мельниченко: в аэропорту Пензы продлили действие плана "Ковер" до 00:30 26 июня