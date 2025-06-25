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Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2025
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16:19 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/pashinjan-2025366054.html
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2025
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:19:00+03:00
2025-06-25T16:19:00+03:00
армения
минск
россия
никол пашинян
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. &quot;Премьер-министр Армении Пашинян примет участие (в заседании Высшего евразийского экономического совета - ред.) по видеоконференц-связи. Но об этом, собственно, он заявил еще в ходе предыдущего заседания&quot;, - сказал Ушаков.Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Минске 27 июня.
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армения, минск, россия, никол пашинян, юрий ушаков
Армения, Минск, Россия, Никол Пашинян, Юрий Ушаков
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи

Ушаков заявил, что Пашинян примет участие в заседании ВЕЭС по видеосвязи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«

"Премьер-министр Армении Пашинян примет участие (в заседании Высшего евразийского экономического совета - ред.) по видеоконференц-связи. Но об этом, собственно, он заявил еще в ходе предыдущего заседания", - сказал Ушаков.

Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Минске 27 июня.
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24 июня, 22:38
 
АрменияМинскРоссияНикол ПашинянЮрий Ушаков
 
 
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