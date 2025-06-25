https://ria.ru/20250625/pashinjan-2025366054.html

Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи

Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2025

Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:19:00+03:00

2025-06-25T16:19:00+03:00

2025-06-25T16:19:00+03:00

армения

минск

россия

никол пашинян

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Премьер-министр Армении Пашинян примет участие (в заседании Высшего евразийского экономического совета - ред.) по видеоконференц-связи. Но об этом, собственно, он заявил еще в ходе предыдущего заседания", - сказал Ушаков.Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Минске 27 июня.

https://ria.ru/20250624/putin-2025216821.html

армения

минск

россия

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Наталья Макарова

армения, минск, россия, никол пашинян, юрий ушаков