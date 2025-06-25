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Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи - РИА Новости, 25.06.2025
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:19:00+03:00
2025-06-25T16:19:00+03:00
2025-06-25T16:19:00+03:00
армения
минск
россия
никол пашинян
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске по видеосвязи, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Премьер-министр Армении Пашинян примет участие (в заседании Высшего евразийского экономического совета - ред.) по видеоконференц-связи. Но об этом, собственно, он заявил еще в ходе предыдущего заседания", - сказал Ушаков.Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится в Минске 27 июня.
https://ria.ru/20250624/putin-2025216821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, минск, россия, никол пашинян, юрий ушаков
Армения, Минск, Россия, Никол Пашинян, Юрий Ушаков
Пашинян примет участие в ВЕЭС по видеосвязи
Ушаков заявил, что Пашинян примет участие в заседании ВЕЭС по видеосвязи