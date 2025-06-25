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СМИ: следствие потребует ареста архиепископа, выступившего против Пашиняна
СМИ: следствие потребует ареста архиепископа, выступившего против Пашиняна - РИА Новости, 25.06.2025
СМИ: следствие потребует ареста архиепископа, выступившего против Пашиняна
Следствие потребует ареста архиепископа Баграта Галстаняна, выступающего против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает онлайн-издание Para.tv,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:24:00+03:00
2025-06-25T14:24:00+03:00
2025-06-25T14:24:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Следствие потребует ареста архиепископа Баграта Галстаняна, выступающего против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает онлайн-издание Para.tv, ссылаясь на сообщение защиты архиепископа. "Ходатайство об аресте архиепископа Баграта Галстаняна будет передано в суд. Он отказался давать показания и не признаёт вину", - говорится в сообщении. Ранее в среду Следственный комитет Армении заявил, что движение "Священная борьба" под руководством Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки Пашиняна, готовило теракты и захват власти. В частности, утверждается, что участники движения якобы приобрели необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти и "планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были поставлены конкретные задачи".
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024516838.html
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в мире, армения, никол пашинян, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Никол Пашинян, Преследование Карапетяна в Армении
СМИ: следствие потребует ареста архиепископа, выступившего против Пашиняна
Следствие потребует ареста архиепископа Галстаняна, выступившего против Пашиняна