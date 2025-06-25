https://ria.ru/20250625/parfenov-2025374857.html

Дети вынесли из квартиры все, кроме дивана: трагедия Николая Парфенова

Дети вынесли из квартиры все, кроме дивана: трагедия Николая Парфенова - РИА Новости, 25.06.2025

Дети вынесли из квартиры все, кроме дивана: трагедия Николая Парфенова

В фильмографии этого замечательного актера свыше 130 работ, но среди них практически нет главных ролей. Николай Парфенов навсегда остался "королем эпизода". Его РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:36:00+03:00

2025-06-25T19:36:00+03:00

2025-06-25T19:36:00+03:00

россия

ссср

владимир зельдин

любовь орлова

театр имени моссовета

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В фильмографии этого замечательного актера свыше 130 работ, но среди них практически нет главных ролей. Николай Парфенов навсегда остался "королем эпизода". Его узнавали на улицах, и частенько просили автограф. Среди кинолент, где снимался Николай Иванович, такие знаменитые картины, как "Дайте жалобную книгу", "Служили два товарища", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Чародеи" и многие другие.Но несмотря на популярность, последние годы жизни он провел в нищете. Простоватый и неотесанныйРодившийся в 1912 году в многодетной семье в небольшом селе Николай Парфёнову, с самого детства пришлось много и тяжело трудится.Мать поднимала шестерых детей после смерти мужа сама, а Николай и его брат Борис были старшими, поэтому они вместе с матерью делали все для обеспечения большой семьи.В 1930-м году, когда Николаю было всего 18, семью раскулачили, мать отправили на торфяные разработки, а Николай поехал в столицу.Поначалу он сумел устроится на завод, но вскоре, он поступил в студию при театре имени Моссовета, где его однокурсником был легендарный Владимир Зельдин.На вступительных экзаменах Парфенов сумел рассмешить приемную комиссию и хотя его назвали "простоватым и неотесанным", но все же оценили незаурядный талант и артистизм.На одной сцене 55 летСразу же после окончания студии актера сразу же приняли в труппу Театра имени Моссовета, где он служил с самого начала своей актёрской карьеры и до её окончания. Играл он на ней 55 лет.Вместе с ним трудились такие выдающиеся артисты, как Любовь Орлова и Вера Марецкая, Фаина Раневская, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт...С 1945 года Парфенов начал активно сниматься в кино, он часто играл чиновников и бюрократов, а зрители запоминали актёра даже в маленьких эпизодах, потому что он всегда работал в полную силу, независимо от того, была его роль маленькой или большой."Дайте жалобную книгу", "Тридцать три", "Семь стариков и одна девушка", – это только крохотная часть известных фильмов с участием Парфенова.Здоровались, жали рукуА ведь он еще с 1963 по 1994 год активно снимался в популярном киножурнале "Фитиль" став в нем настоящей звездой. Еще один знаменитый киножурнал, благодаря которому молодые зрители с детства помнят Парфенова, конечно же "Ералаш".Последние роли в кино Николай Парфёнов сыграл в 80 лет, а в "Фитиле" снялся в последний раз, когда ему было уже 82 года.Черты своих персонажей актер любил высматривать на рынке в Черемушках, который находился рядом дома. За 30 лет частых прогулок по торговым рядам актер стал местной достопримечательностью — его знали в лицо и торговцы, и покупатели. Здоровались, жали руку: народ его очень любил.Оказался на обочине жизни с маленькой пенсиейВ первый раз Николай Иванович женился на актрисе Ольге Васильевой, но брак быстро распалась, даже родившаяся дочь Ирина не смогла им помочь сохранить отношения.Супруги банально не прошли испытание бытом и безденежьем.Второй женой актёра стала Лариса Алексеевна, у которой за плечами был неудачный опыт семейной жизни, а на руках – двое детей от первого брака.Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, Николай Парфёнов относился к дочери и сыну жены как к своим собственным детям.Супруги сильно любили друг друга стараясь надолго не разлучаться. Когда Ларису Алексеевну разбил инсульт, Николай Иванович уволился из театра, и сам за ней ухаживал.К сожалению, "рынок", наступивший в России после распада СССР, проехался и по нему безжалостным катком. Все накопленные сбережения артиста моментально обесценились, и он оказался на обочине жизни, с копеечной пенсией.Вынесли все, кроме старенького диванаПосле смерти жены Николай Парфёнов жил один, навещали его лишь сестра Антонина Ивановна да дочь от первого брака Ирина.Заглядывали с визитами, и наследники со стороны жены, правда вовсе не для того, чтобы поддержать Николая Ивановича.После их ухода из квартиры обычно что-то исчезало, то телевизор, то какой-то предмет мебели.В итоге в его квартире не сталось ничего кроме старенького дивана, кухонного стола, да его медалей.В 1999 году Николая Парфёнова тихо ушел из жизни, тело актёра сестра Антонина Ивановна кремировала, а позже урну с прахом похоронила на Химкинском кладбище. Проститься с актером, не пришли даже его коллеги по театру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, владимир зельдин, любовь орлова, театр имени моссовета