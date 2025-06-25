Дети вынесли из квартиры все, кроме дивана: трагедия Николая Парфенова
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Семь стариков и одна девушка"
© Мосфильм (1968)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В фильмографии этого замечательного актера свыше 130 работ, но среди них практически нет главных ролей. Николай Парфенов навсегда остался "королем эпизода". Его узнавали на улицах, и частенько просили автограф. Среди кинолент, где снимался Николай Иванович, такие знаменитые картины, как "Дайте жалобную книгу", "Служили два товарища", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Чародеи" и многие другие.
Но несмотря на популярность, последние годы жизни он провел в нищете.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Дайте жалобную книгу"
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Дайте жалобную книгу"
Простоватый и неотесанный
Родившийся в 1912 году в многодетной семье в небольшом селе Николай Парфёнову, с самого детства пришлось много и тяжело трудится.
Мать поднимала шестерых детей после смерти мужа сама, а Николай и его брат Борис были старшими, поэтому они вместе с матерью делали все для обеспечения большой семьи.
В 1930-м году, когда Николаю было всего 18, семью раскулачили, мать отправили на торфяные разработки, а Николай поехал в столицу.
Поначалу он сумел устроится на завод, но вскоре, он поступил в студию при театре имени Моссовета, где его однокурсником был легендарный Владимир Зельдин.
На вступительных экзаменах Парфенов сумел рассмешить приемную комиссию и хотя его назвали "простоватым и неотесанным", но все же оценили незаурядный талант и артистизм.
Народный артист СССР Владимир Зельдин
На одной сцене 55 лет
Сразу же после окончания студии актера сразу же приняли в труппу Театра имени Моссовета, где он служил с самого начала своей актёрской карьеры и до её окончания. Играл он на ней 55 лет.
Вместе с ним трудились такие выдающиеся артисты, как Любовь Орлова и Вера Марецкая, Фаина Раневская, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт...
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Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Фаина Раневская
С 1945 года Парфенов начал активно сниматься в кино, он часто играл чиновников и бюрократов, а зрители запоминали актёра даже в маленьких эпизодах, потому что он всегда работал в полную силу, независимо от того, была его роль маленькой или большой.
"Дайте жалобную книгу", "Тридцать три", "Семь стариков и одна девушка", – это только крохотная часть известных фильмов с участием Парфенова.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Тридцать три"
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Тридцать три"
Здоровались, жали руку
А ведь он еще с 1963 по 1994 год активно снимался в популярном киножурнале "Фитиль" став в нем настоящей звездой. Еще один знаменитый киножурнал, благодаря которому молодые зрители с детства помнят Парфенова, конечно же "Ералаш".
Последние роли в кино Николай Парфёнов сыграл в 80 лет, а в "Фитиле" снялся в последний раз, когда ему было уже 82 года.
Черты своих персонажей актер любил высматривать на рынке в Черемушках, который находился рядом дома. За 30 лет частых прогулок по торговым рядам актер стал местной достопримечательностью — его знали в лицо и торговцы, и покупатели. Здоровались, жали руку: народ его очень любил.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Дайте жалобную книгу"
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Дайте жалобную книгу"
Оказался на обочине жизни с маленькой пенсией
В первый раз Николай Иванович женился на актрисе Ольге Васильевой, но брак быстро распалась, даже родившаяся дочь Ирина не смогла им помочь сохранить отношения.
Супруги банально не прошли испытание бытом и безденежьем.
Второй женой актёра стала Лариса Алексеевна, у которой за плечами был неудачный опыт семейной жизни, а на руках – двое детей от первого брака.
Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, Николай Парфёнов относился к дочери и сыну жены как к своим собственным детям.
Супруги сильно любили друг друга стараясь надолго не разлучаться. Когда Ларису Алексеевну разбил инсульт, Николай Иванович уволился из театра, и сам за ней ухаживал.
К сожалению, "рынок", наступивший в России после распада СССР, проехался и по нему безжалостным катком. Все накопленные сбережения артиста моментально обесценились, и он оказался на обочине жизни, с копеечной пенсией.
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Афоня"
© Мосфильм (1975)
Кадр из фильма "Афоня"
Вынесли все, кроме старенького дивана
После смерти жены Николай Парфёнов жил один, навещали его лишь сестра Антонина Ивановна да дочь от первого брака Ирина.
Заглядывали с визитами, и наследники со стороны жены, правда вовсе не для того, чтобы поддержать Николая Ивановича.
После их ухода из квартиры обычно что-то исчезало, то телевизор, то какой-то предмет мебели.
В итоге в его квартире не сталось ничего кроме старенького дивана, кухонного стола, да его медалей.
В 1999 году Николая Парфёнова тихо ушел из жизни, тело актёра сестра Антонина Ивановна кремировала, а позже урну с прахом похоронила на Химкинском кладбище. Проститься с актером, не пришли даже его коллеги по театру.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Семь стариков и одна девушка"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Семь стариков и одна девушка"