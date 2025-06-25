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Пакистан заявил о готовности к диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам - РИА Новости, 25.06.2025
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20:00 25.06.2025 (обновлено: 20:02 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/pakistan-2025446207.html
Пакистан заявил о готовности к диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам
Пакистан заявил о готовности к диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам - РИА Новости, 25.06.2025
Пакистан заявил о готовности к диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Исламабад готов участвовать в "конструктивном диалоге" с Индией по всем нерешенным вопросам, сообщило в среду РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:00:00+03:00
2025-06-25T20:02:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
шехбаз шариф
джамму и кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Исламабад готов участвовать в "конструктивном диалоге" с Индией по всем нерешенным вопросам, сообщило в среду агентство PTI. Как отмечает агентство, во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Шариф выразил желание провести диалог с Индией по вопросам, которые возникли после теракта в Пахалгаме. "Пакистан готов к конструктивному диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам, включая Джамму и Кашмир, водные ресурсы, торговлю и терроризм", - сказал Шехбаз Шариф в ходе беседы, сообщило агентство со ссылкой на Radio Pakistan. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.* Террористическая организация. запрещенная в России
https://ria.ru/20250624/venediktov-2025019826.html
https://ria.ru/20250616/indija-2023225959.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, шехбаз шариф, джамму и кашмир
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Шехбаз Шариф, Джамму и Кашмир
Пакистан заявил о готовности к диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам

Премьер Пакистана Шариф: страна готова к диалогу с Индией по Джамму и Кашмиру

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Исламабад готов участвовать в "конструктивном диалоге" с Индией по всем нерешенным вопросам, сообщило в среду агентство PTI.
Как отмечает агентство, во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Шариф выразил желание провести диалог с Индией по вопросам, которые возникли после теракта в Пахалгаме.
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"Пакистан готов к конструктивному диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам, включая Джамму и Кашмир, водные ресурсы, торговлю и терроризм", - сказал Шехбаз Шариф в ходе беседы, сообщило агентство со ссылкой на Radio Pakistan.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

* Террористическая организация. запрещенная в России
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