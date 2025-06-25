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Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025
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17:35 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/padenie-2025394574.html
Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна
Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025
Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна
Арест в Ереване владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна, выступившего в защиту Армянской апостольской церкви, может закончиться падением армянских... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:35:00+03:00
2025-06-25T17:35:00+03:00
армения
ереван
черногория
самвел карапетян
мило джуканович
никол пашинян
армянская апостольская церковь
евросоюз
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Арест в Ереване владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна, выступившего в защиту Армянской апостольской церкви, может закончиться падением армянских властей, такое мнение высказал РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES в Любляне Зияд Бечирович. Предпринимателю Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. "Любая такая конфронтация наносит ущерб государству, потому что никто не смог победить в конфликте с церковью и религиозными объединениями. Это не удалось и в Черногории, где экс-президент Мило Джуканович потерял власть, по аналогии это могло бы привести к потери власти нынешней администрацией в Армении", - предположил Бечирович. Он отметил, что в ситуации с Карапетяном нарушены не только европейские, но и цивилизационные нормы, "при этом Армения двигается к геополитической переориентации". "Она пытается играть со всеми, особенно большое внимание уделять новым союзам и членству в ЕС. Должен напомнить, что членство в ЕС для Армении относится к разделу научной фантастики, нечто похожее у Грузии, а лучший пример этому – страны западных Балкан, которые хотя и в самом центре Европы, вопрос, когда и станут ли полноправными членами ЕС", - сказал аналитик. В политике география имеет очень важное значение и нужно иметь хорошие отношения с соседними странами, считает он. "В Армении происходит перемена союзников, но, если так легко меняете союзников, возникает недоверие в международных делах как у старых союзников, так и у новых. Армения находится на геополитическом распутье, где должна принять решение, чего она хочет. Необходимо проводить реальную, прагматичную политику, учитывая то, к чему Армения географически принадлежит", - отметил Бечирович. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025020399.html
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
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армения, ереван, черногория, самвел карапетян, мило джуканович, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Черногория, Самвел Карапетян, Мило Джуканович, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Евросоюз, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Эксперт предрек крах власти в Армении из-за ареста Карапетяна

Бечирович: арест Карапетяна может закончиться падением властей в Армении

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Арест в Ереване владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна, выступившего в защиту Армянской апостольской церкви, может закончиться падением армянских властей, такое мнение высказал РИА Новости директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES в Любляне Зияд Бечирович.
Предпринимателю Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Армянские власти превратили политическое поле в цирк, заявил Карапетян
24 июня, 10:20
"Любая такая конфронтация наносит ущерб государству, потому что никто не смог победить в конфликте с церковью и религиозными объединениями. Это не удалось и в Черногории, где экс-президент Мило Джуканович потерял власть, по аналогии это могло бы привести к потери власти нынешней администрацией в Армении", - предположил Бечирович.
Он отметил, что в ситуации с Карапетяном нарушены не только европейские, но и цивилизационные нормы, "при этом Армения двигается к геополитической переориентации". "Она пытается играть со всеми, особенно большое внимание уделять новым союзам и членству в ЕС. Должен напомнить, что членство в ЕС для Армении относится к разделу научной фантастики, нечто похожее у Грузии, а лучший пример этому – страны западных Балкан, которые хотя и в самом центре Европы, вопрос, когда и станут ли полноправными членами ЕС", - сказал аналитик.
В политике география имеет очень важное значение и нужно иметь хорошие отношения с соседними странами, считает он. "В Армении происходит перемена союзников, но, если так легко меняете союзников, возникает недоверие в международных делах как у старых союзников, так и у новых. Армения находится на геополитическом распутье, где должна принять решение, чего она хочет. Необходимо проводить реальную, прагматичную политику, учитывая то, к чему Армения географически принадлежит", - отметил Бечирович.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
23 июня, 20:40
 
АрменияЕреванЧерногорияСамвел КарапетянМило ДжукановичНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвросоюзПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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