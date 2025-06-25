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Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске
Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске - РИА Новости, 25.06.2025
Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске
Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:59:00+03:00
2025-06-25T15:59:00+03:00
2025-06-25T15:59:00+03:00
минск
владимир путин
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евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26 июня, в нем примут участие лидеры ЕАЭС. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков. "И затем будет предоставлять слово различным представителям. В ходе вопросов каждому лидеру Марков будет задавать отдельный вопрос. Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами", - сказал Ушаков.
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минск, владимир путин, белоруссия, юрий ушаков, россия, евразийский экономический союз, политика
Минск, Владимир Путин, Белоруссия, Юрий Ушаков, Россия, Евразийский экономический союз, Политика
Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске
Ушаков: Путин на саммите в Минске оценит роль ЕАЭС в новой мировой архитектуре