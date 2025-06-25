https://ria.ru/20250625/otsenka-2025363255.html

Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске

Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске - РИА Новости, 25.06.2025

Путин оценит роль ЕАЭС в архитектуре мировых отношений на саммите в Минске

Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:59:00+03:00

2025-06-25T15:59:00+03:00

2025-06-25T15:59:00+03:00

минск

владимир путин

белоруссия

юрий ушаков

россия

евразийский экономический союз

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Белоруссии даст оценку роли ЕАЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26 июня, в нем примут участие лидеры ЕАЭС. Тема пленарного заседания - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Модератором сессии выступит министр информации Белоруссии Марат Марков, он даст общую оценку деловому взаимодействию в рамках ЕАЭС и расскажет о международном сотрудничестве объединения, отметил Ушаков. "И затем будет предоставлять слово различным представителям. В ходе вопросов каждому лидеру Марков будет задавать отдельный вопрос. Что касается Путина, то вопрос будет такого рода: Путина будут просить дать оценку роли ЕврАзЭС в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений. И Марков попросит нашего президента высказаться по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми институтами", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250624/peregovory-2025215354.html

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минск, владимир путин, белоруссия, юрий ушаков, россия, евразийский экономический союз, политика