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Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией - РИА Новости, 25.06.2025
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12:58 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/organizatsiya-2025311362.html
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией
Никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз еще 15-20 лет назад, но сегодня ЕС стал яро русофобской организацией, написал зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:58:00+03:00
2025-06-25T12:58:00+03:00
киев
дмитрий медведев
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евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз еще 15-20 лет назад, но сегодня ЕС стал яро русофобской организацией, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Еще лет 15–20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз. Типа, хотите – вперед и с песней. Только потом локти будете кусать, когда утратите рынок ЕАЭС. Казалось, какую фундаментальную угрозу могло нести нашей стране такое экономическое сотрудничество Киева? Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль", - написал Медведев. Однако, по словам Медведева, сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет. "Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация", - подчеркнул Медведев.
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киев, дмитрий медведев, россия, евросоюз, евразийский экономический союз, в мире
Киев, Дмитрий Медведев, Россия, Евросоюз, Евразийский экономический союз, В мире
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией

Медведев назвал ЕС яро русофобской организацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз еще 15-20 лет назад, но сегодня ЕС стал яро русофобской организацией, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Еще лет 15–20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз. Типа, хотите – вперед и с песней. Только потом локти будете кусать, когда утратите рынок ЕАЭС. Казалось, какую фундаментальную угрозу могло нести нашей стране такое экономическое сотрудничество Киева? Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль", - написал Медведев.
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Однако, по словам Медведева, сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет.
"Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация", - подчеркнул Медведев.
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КиевДмитрий МедведевРоссияЕвросоюзЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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