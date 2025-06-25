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Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией
Никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз еще 15-20 лет назад, но сегодня ЕС стал яро русофобской организацией, написал зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никто не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз еще 15-20 лет назад, но сегодня ЕС стал яро русофобской организацией, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Еще лет 15–20 назад у нас никто особо не возражал против планов Киева вступить в Евросоюз. Типа, хотите – вперед и с песней. Только потом локти будете кусать, когда утратите рынок ЕАЭС. Казалось, какую фундаментальную угрозу могло нести нашей стране такое экономическое сотрудничество Киева? Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль", - написал Медведев. Однако, по словам Медведева, сегодня прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, по сути, больше нет. "Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор – яро русофобская организация", - подчеркнул Медведев.
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киев, дмитрий медведев, россия, евросоюз, евразийский экономический союз, в мире
Киев, Дмитрий Медведев, Россия, Евросоюз, Евразийский экономический союз, В мире
Медведев назвал Евросоюз русофобской организацией
Медведев назвал ЕС яро русофобской организацией