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Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global" - РИА Новости, 25.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:46 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/orenburg-2025341638.html
Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global"
Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global" - РИА Новости, 25.06.2025
Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с участниками форума "Евразия Global". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:46:00+03:00
2025-06-25T14:46:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
бузулук
евгений солнцев
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с участниками форума "Евразия Global". "Интересные ребята, открытые, готовы поддержать и обсудить любую тему. Спросили про мою юность. Рассказал про учебу, спорт и про то, как быстро может меняться жизнь и строиться карьера, если не бояться пробовать новое. Как важно планировать, даже если не всем планам суждено сбыться. У каждого человека должна быть стратегия своей жизни", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Врио главы региона подчеркнул, что ему приятно слышать от гостей позитивный отклик на форум, а от подростков Оренбурга – на молодежные центры. Он отметил, что в регионе работают пять таких центров – в Бузулуке, Гае и Медногорске, два в Оренбурге. Запланировано открытие еще трех – в Ясном, Тюльгане, Бугуруслане, а также увеличить площадь центра в Бузулуке. "Обсудили с ребятами тему адаптации иностранцев в России и их впечатления от страны. Мы, безусловно, рады всем иностранным студентам, которые учатся в Оренбуржье. Они получают качественное образование и, что не менее важно, – друзей. У меня в группе тоже были иностранцы. Эти нити остаются на долгие годы и помогают на протяжении всей жизни", – отметил Солнцев. Участник из Чада попросил губернатора передать президенту России Владимиру Путину приветствие от молодежи Чада, а также признание в любви к стране и главе государства. Международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбургской области с 24 по 29 июня.
https://ria.ru/20250624/zhkkh-2025102217.html
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оренбургская область, оренбург, бузулук, евгений солнцев, владимир путин
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Бузулук, Евгений Солнцев, Владимир Путин
Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global"

Врио губернатора Оренбуржья Солнцев встретился с участниками "Евразия Global"

© Фото : Евгений Солнцев/TelegramВрио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев на форуме "Евразия Global"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев на форуме Евразия Global - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Евгений Солнцев/Telegram
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев на форуме "Евразия Global"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с участниками форума "Евразия Global".
"Интересные ребята, открытые, готовы поддержать и обсудить любую тему. Спросили про мою юность. Рассказал про учебу, спорт и про то, как быстро может меняться жизнь и строиться карьера, если не бояться пробовать новое. Как важно планировать, даже если не всем планам суждено сбыться. У каждого человека должна быть стратегия своей жизни", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Врио главы региона подчеркнул, что ему приятно слышать от гостей позитивный отклик на форум, а от подростков Оренбурга – на молодежные центры. Он отметил, что в регионе работают пять таких центров – в Бузулуке, Гае и Медногорске, два в Оренбурге. Запланировано открытие еще трех – в Ясном, Тюльгане, Бугуруслане, а также увеличить площадь центра в Бузулуке.
"Обсудили с ребятами тему адаптации иностранцев в России и их впечатления от страны. Мы, безусловно, рады всем иностранным студентам, которые учатся в Оренбуржье. Они получают качественное образование и, что не менее важно, – друзей. У меня в группе тоже были иностранцы. Эти нити остаются на долгие годы и помогают на протяжении всей жизни", – отметил Солнцев.
Участник из Чада попросил губернатора передать президенту России Владимиру Путину приветствие от молодежи Чада, а также признание в любви к стране и главе государства.
Международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбургской области с 24 по 29 июня.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Оренбургская областьОренбургская областьОренбургБузулукЕвгений СолнцевВладимир Путин
 
 
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