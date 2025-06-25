https://ria.ru/20250625/orenburg-2025341638.html

Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global"

Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global" - РИА Новости, 25.06.2025

Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразия Global"

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с участниками форума "Евразия Global". РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

оренбург

бузулук

евгений солнцев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025339738_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2c022c1da7ea891c57f1e4472b3a0e7f.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с участниками форума "Евразия Global". "Интересные ребята, открытые, готовы поддержать и обсудить любую тему. Спросили про мою юность. Рассказал про учебу, спорт и про то, как быстро может меняться жизнь и строиться карьера, если не бояться пробовать новое. Как важно планировать, даже если не всем планам суждено сбыться. У каждого человека должна быть стратегия своей жизни", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Врио главы региона подчеркнул, что ему приятно слышать от гостей позитивный отклик на форум, а от подростков Оренбурга – на молодежные центры. Он отметил, что в регионе работают пять таких центров – в Бузулуке, Гае и Медногорске, два в Оренбурге. Запланировано открытие еще трех – в Ясном, Тюльгане, Бугуруслане, а также увеличить площадь центра в Бузулуке. "Обсудили с ребятами тему адаптации иностранцев в России и их впечатления от страны. Мы, безусловно, рады всем иностранным студентам, которые учатся в Оренбуржье. Они получают качественное образование и, что не менее важно, – друзей. У меня в группе тоже были иностранцы. Эти нити остаются на долгие годы и помогают на протяжении всей жизни", – отметил Солнцев. Участник из Чада попросил губернатора передать президенту России Владимиру Путину приветствие от молодежи Чада, а также признание в любви к стране и главе государства. Международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбургской области с 24 по 29 июня.

https://ria.ru/20250624/zhkkh-2025102217.html

https://ria.ru/20250622/orenburg-2024645180.html

оренбургская область

оренбург

бузулук

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, оренбург, бузулук, евгений солнцев, владимир путин