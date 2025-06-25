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"Битва выиграна". Орбан сделал новое заявление об Украине на саммите НАТО
"Битва выиграна". Орбан сделал новое заявление об Украине на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
"Битва выиграна". Орбан сделал новое заявление об Украине на саммите НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите НАТО в Гааге Украина не была важной темой для обсуждения, а фокус был на укреплении... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите НАТО в Гааге Украина не была важной темой для обсуждения, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса."Саммит был, наконец, об укреплении нашего альянса и наших членов, а не о погоне за иллюзиями в Украине. Явный сдвиг в сторону стабильности и безопасности — выигранная битва!", — написал политик.В итоговом документе саммита НАТО поддержка Украины признана суверенным правом каждой страны, а не обязательством альянса, и это правильно, потому что необходимо избежать прямого столкновения НАТО с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Глава МИД после первого дня заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передавало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
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в мире, украина, гаага, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Гаага, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Битва выиграна". Орбан сделал новое заявление об Украине на саммите НАТО
Орбан: Украина не являлась важной темой для обсуждения на саммите НАТО