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Орбан напомнил Зеленскому о целях создания ЕС и упрекнул в нечестности - РИА Новости, 25.06.2025
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02:57 25.06.2025 (обновлено: 03:01 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/orban-2025235348.html
Орбан напомнил Зеленскому о целях создания ЕС и упрекнул в нечестности
Орбан напомнил Зеленскому о целях создания ЕС и упрекнул в нечестности - РИА Новости, 25.06.2025
Орбан напомнил Зеленскому о целях создания ЕС и упрекнул в нечестности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Владимиру Зеленскому, что Евросоюз был создан как мирное сообщество, поэтому требовать от стран-членов принять... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:57:00+03:00
2025-06-25T03:01:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Владимиру Зеленскому, что Евросоюз был создан как мирное сообщество, поэтому требовать от стран-членов принять Украину, которая находится в состоянии конфликта, нечестно по отношению к ним. Зеленский после первого дня саммита НАТО призвал ЕС скорее начать переговоры с Киевом об интеграции и назвал "нечестным", что одна страна блокирует решение сообщества, имея в виду Венгрию, которая заявляла, что не поддержит движение Украины в ЕС, пока та не вернет права закарпатским венграм. "Евросоюз был основан для того, чтобы принести мир и процветание своим странам-членам. Прием страны, которая находится в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Нечестно ожидать, что какая-либо страна-член пойдет на такой риск", - написал Орбан в соцсети Х. Ранее Орбан заявил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом там не хотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Орбан напомнил Зеленскому о целях создания ЕС и упрекнул в нечестности

Орбан: нечестно требовать от членов ЕС пустить в союз воюющую страну

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Владимиру Зеленскому, что Евросоюз был создан как мирное сообщество, поэтому требовать от стран-членов принять Украину, которая находится в состоянии конфликта, нечестно по отношению к ним.
Зеленский после первого дня саммита НАТО призвал ЕС скорее начать переговоры с Киевом об интеграции и назвал "нечестным", что одна страна блокирует решение сообщества, имея в виду Венгрию, которая заявляла, что не поддержит движение Украины в ЕС, пока та не вернет права закарпатским венграм.
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"Евросоюз был основан для того, чтобы принести мир и процветание своим странам-членам. Прием страны, которая находится в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Нечестно ожидать, что какая-либо страна-член пойдет на такой риск", - написал Орбан в соцсети Х.
Ранее Орбан заявил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что с ним за одним столом там не хотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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