https://ria.ru/20250625/orban-2025232888.html

Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС

Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС - РИА Новости, 25.06.2025

Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз сразу вовлечет блок в прямой конфликт с Россией, ни одна из стран-членов не пойдет на такой риск, считает венгерский... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:24:00+03:00

2025-06-25T02:24:00+03:00

2025-06-25T11:12:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз сразу вовлечет блок в прямой конфликт с Россией, ни одна из стран-членов не пойдет на такой риск, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "(Владимир Зеленский. — Прим. ред.), при всем уважении... Принятие страны, воюющей с Россией, немедленно вовлекло бы ЕС в прямой конфликт. Не стоит ожидать, что какая-либо из стран-членов пойдет на такой риск", — написал Орбан в соцсети X, комментируя публикацию Зеленского по итогам его встречи с лидерами ЕС и НАТО. Власти в Будапеште неоднократно заявляли, что Украина совершенно не готова вступать в ЕС, ее прием станет катастрофой как для Венгрии, так и для всего сообщества, и призывали граждан высказать свое мнение и не допустить этого. Если Украину "затолкают" в ЕС в ускоренном порядке до 2030 года, деньги из европейского бюджета будут направлены не на развитие экономики стран-членов, а на Украину, страны ЕС заполонит украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги, отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Орбан подчеркивал, что при вступлении Украины в сообщество в европейских странах еще больше вырастет преступность из-за европейской мафии и кибермошенников. По его словам, Брюссель нацелен поскорее принять Украину, которая и до конфликта была страной-банкротом, в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка" и высосет "каждый евро, форинт и злотый", предназначенный странам — членам ЕС. Венгерский исследовательский центр Szazadveg в начале июня опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в десяти странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.

https://ria.ru/20250625/nato-2025232415.html

https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html

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