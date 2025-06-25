Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 25.06.2025 (обновлено: 11:12 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/orban-2025232888.html
Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС
Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС - РИА Новости, 25.06.2025
Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз сразу вовлечет блок в прямой конфликт с Россией, ни одна из стран-членов не пойдет на такой риск, считает венгерский... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:24:00+03:00
2025-06-25T11:12:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994923860_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c138be7de3963f7054da6109ae9d21b2.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз сразу вовлечет блок в прямой конфликт с Россией, ни одна из стран-членов не пойдет на такой риск, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "(Владимир Зеленский. — Прим. ред.), при всем уважении... Принятие страны, воюющей с Россией, немедленно вовлекло бы ЕС в прямой конфликт. Не стоит ожидать, что какая-либо из стран-членов пойдет на такой риск", — написал Орбан в соцсети X, комментируя публикацию Зеленского по итогам его встречи с лидерами ЕС и НАТО. Власти в Будапеште неоднократно заявляли, что Украина совершенно не готова вступать в ЕС, ее прием станет катастрофой как для Венгрии, так и для всего сообщества, и призывали граждан высказать свое мнение и не допустить этого. Если Украину "затолкают" в ЕС в ускоренном порядке до 2030 года, деньги из европейского бюджета будут направлены не на развитие экономики стран-членов, а на Украину, страны ЕС заполонит украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги, отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Орбан подчеркивал, что при вступлении Украины в сообщество в европейских странах еще больше вырастет преступность из-за европейской мафии и кибермошенников. По его словам, Брюссель нацелен поскорее принять Украину, которая и до конфликта была страной-банкротом, в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка" и высосет "каждый евро, форинт и злотый", предназначенный странам — членам ЕС. Венгерский исследовательский центр Szazadveg в начале июня опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в десяти странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
https://ria.ru/20250625/nato-2025232415.html
https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994923860_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_230c0cec60216851fe25c72ea7c7bd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС

Орбан: страны ЕС не пойдут на конфликт с Россией из-за вступления Украины в союз

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз сразу вовлечет блок в прямой конфликт с Россией, ни одна из стран-членов не пойдет на такой риск, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"(Владимир Зеленский. — Прим. ред.), при всем уважении... Принятие страны, воюющей с Россией, немедленно вовлекло бы ЕС в прямой конфликт. Не стоит ожидать, что какая-либо из стран-членов пойдет на такой риск", — написал Орбан в соцсети X, комментируя публикацию Зеленского по итогам его встречи с лидерами ЕС и НАТО.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе
02:14
Власти в Будапеште неоднократно заявляли, что Украина совершенно не готова вступать в ЕС, ее прием станет катастрофой как для Венгрии, так и для всего сообщества, и призывали граждан высказать свое мнение и не допустить этого. Если Украину "затолкают" в ЕС в ускоренном порядке до 2030 года, деньги из европейского бюджета будут направлены не на развитие экономики стран-членов, а на Украину, страны ЕС заполонит украинская рабочая сила, сельхозпродукция, произведенная по более низким стандартам, и менее качественные услуги, отмечал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Орбан подчеркивал, что при вступлении Украины в сообщество в европейских странах еще больше вырастет преступность из-за европейской мафии и кибермошенников. По его словам, Брюссель нацелен поскорее принять Украину, которая и до конфликта была страной-банкротом, в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка" и высосет "каждый евро, форинт и злотый", предназначенный странам — членам ЕС.
Венгерский исследовательский центр Szazadveg в начале июня опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в десяти странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Орбан объяснил, почему Зеленский не участвует в саммите НАТО
Вчера, 23:13
 
В миреУкраинаРоссияКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала