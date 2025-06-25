https://ria.ru/20250625/opasnost-2025464057.html
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов - РИА Новости, 25.06.2025
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:52:00+03:00
2025-06-25T22:52:00+03:00
2025-06-25T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 6.23 мск, спустя 16 часов и 11 минут тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов
Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области спустя более 16 часов