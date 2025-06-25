https://ria.ru/20250625/opasnost-2025464057.html

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов - РИА Новости, 25.06.2025

Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:52:00+03:00

2025-06-25T22:52:00+03:00

2025-06-25T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 6.23 мск, спустя 16 часов и 11 минут тревогу отменили. "Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)