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Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:52 25.06.2025 (обновлено: 22:54 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025464057.html
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов - РИА Новости, 25.06.2025
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:52:00+03:00
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специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 6.23 мск, спустя 16 часов и 11 минут тревогу отменили. &quot;Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Опасность атаки БПЛА в Белгородской области продолжалась более 16 часов

Опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области спустя более 16 часов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Сообщение о запуске сигнала появилось в 6.23 мск, спустя 16 часов и 11 минут тревогу отменили.
«

"Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области", - говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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