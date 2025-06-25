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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.06.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T05:24:00+03:00
2025-06-25T05:24:00+03:00
2025-06-25T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
нижнекамск
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был объявлен на территории Татарстана в первой половине дня вторника. Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска. По информации пресс-службы главы Татарстана, территория республики подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета, связанные со снижением его скорости.
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технологии, россия, нижнекамск, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Нижнекамск, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС: в Татарстане отменили режим беспилотной опасности