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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 25.06.2025 (обновлено: 05:25 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025240382.html
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.06.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T05:24:00+03:00
2025-06-25T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
нижнекамск
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был объявлен на территории Татарстана в первой половине дня вторника. Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска. По информации пресс-службы главы Татарстана, территория республики подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета, связанные со снижением его скорости.
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025234548.html
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технологии, россия, нижнекамск, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Нижнекамск, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне.
"На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
02:49
Режим "Беспилотная опасность" был объявлен на территории Татарстана в первой половине дня вторника.
Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска.
По информации пресс-службы главы Татарстана, территория республики подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано.
На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета, связанные со снижением его скорости.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
01:43
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияНижнекамскКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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