https://ria.ru/20250625/opasnost-2025240382.html

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.06.2025

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T05:24:00+03:00

2025-06-25T05:24:00+03:00

2025-06-25T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

нижнекамск

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. МЧС РФ сообщило об отмене в Татарстане режима беспилотной опасности, введённого накануне. "На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" снят", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ. Режим "Беспилотная опасность" был объявлен на территории Татарстана в первой половине дня вторника. Позднее Росавиация для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввела временные ограничения на их прием и выпуск в аэропортах Казани и Нижнекамска. По информации пресс-службы главы Татарстана, территория республики подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено четыре вражеских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших среди жителей нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано. На фоне действия режима "Беспилотная опасность" в республике отмечались перебои в работе мобильного интернета, связанные со снижением его скорости.

https://ria.ru/20250625/opasnost-2025234548.html

https://ria.ru/20250625/opasnost-2025231225.html

россия

нижнекамск

казань

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технологии, россия, нижнекамск, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)