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В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:49 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025234548.html
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:49:00+03:00
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специальная военная операция на украине
краснодар
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 22.33 мск вторника, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани. "Краснодар. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025231225.html
краснодар
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краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 22.33 мск вторника, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани.
"Краснодар. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
01:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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