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В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.06.2025
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:49:00+03:00
2025-06-25T02:49:00+03:00
2025-06-25T02:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Краснодаре и Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотников была объявлена в Краснодаре в 22.33 мск вторника, следом была объявлена опасность атаки БПЛА на всей Кубани. "Краснодар. Внимание! Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
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краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Краснодаре и Краснодарском крае отменили опасность атаки БПЛА