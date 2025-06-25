https://ria.ru/20250625/ogranicheniya-2025229830.html

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.06.2025

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.06.2025

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казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Казани и Нижнекамска ("Бегишево") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025228327.html

казань

нижнекамск

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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)