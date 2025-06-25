https://ria.ru/20250625/odnoklassniki-2025342969.html

Одноклассники расскажут старшему поколению о мифах в области здоровья

Одноклассники расскажут старшему поколению о мифах в области здоровья - РИА Новости, 25.06.2025

Одноклассники расскажут старшему поколению о мифах в области здоровья

Цель инициативы – создать на платформе цифровое пространство, где достоверная информация о здоровом образе жизни подается пользователям silver age просто и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:49:00+03:00

2025-06-25T14:49:00+03:00

2025-06-25T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цель инициативы – создать на платформе цифровое пространство, где достоверная информация о здоровом образе жизни подается пользователям silver age просто и уважительно и воспринимается ими без страха и предубеждений.Социальная сеть Одноклассники вместе с Национальной ассоциацией блогеров в сфере здравоохранения запустили контентный проект #ОКпротивмифов, чтобы создать безопасное информационное пространство для старшего поколения. На платформе авторы развенчивают популярные стереотипы о здоровье, долголетии, качестве жизни и объясняют сложные темы доступным языком. В создании контента принимают участие врачи-блогеры, они помогают верифицировать мифы с опорой на медицинскую практику, гарантируя максимальную достоверность информации.За первые дни после старта марафона более 200 авторов проверили свыше 400 распространенных утверждений на тему здорового образа жизни. Самыми обсуждаемыми среди пользователей стали стереотипы о том, что дорогая косметика работает лучше, молочные продукты вредны в старшем возрасте, перелеты опасны для здоровья после 50, вязание недоступно при воспалении суставов, поддержание водного баланса с возрастом менее важно, диабетикам необходимо раз в год проверять здоровье, физические упражнения в 50+ ломают суставы, а антибиотики разрушают иммунную систему."Сегодня интернет переполнен недостоверной информацией о лечении и профилактике заболеваний, что вместе с недостатком критического мышления в восприятии таких данных усугубляет проблему, приводя к самолечению и игнорированию профессиональных рекомендаций. Это может иметь тяжелые последствия для здоровья. Наш проект призван повысить осведомленность и укрепить доверие россиян к научно обоснованным источникам. Читая материалы квалифицированных специалистов, врачей-блогеров, которые профессионально и доступно развенчивают сложившиеся мифы в вопросах здоровья, вы получаете проверенную информацию для принятия осознанных решений", – отметила президент Национальной ассоциации блогеров в сфере здравоохранения Беззубенко Ольга."Мы все часто становимся жертвами цифровой дезинформации на тему здоровья. Причины негативной тенденции связаны с обилием фейков и устаревших стереотипов, создающих риски для благополучия в современном обществе, и потому вызывают необходимость диджитал гигиены. Марафон #ОКпротивмифов дает нам всем возможность сделать вклад в здоровье и безопасность, прежде всего, старшего поколения. Проект сочетает в себе экспертность медицинских блогеров и социальную ответственность авторов, предлагая им масштабную поддержку платформы. Это большой шаг к созданию здорового информационного пространства, где каждый может найти достоверные ответы и не навредить себе и близким", – резюмировала директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьёва.К проекту может присоединиться любой автор контента в ОК – для этого до 25 июня нужно пройти регистрацию в специальном чат-боте. Для публикации оригинального контента в формате поста, видео или инфографики с тегом #ОКпротивмифов необходимо выбрать интересующую категорию: физическое здоровье и спорт, психология, красота и уход, питание, медицина, отдых. Модераторы проверяют готовый материал на качество, достоверность, ясность, соответствие теме, авторство, отсутствие заимствований, кликбейта и призывов к самолечению. После этого бот автоматически верифицирует пост каждого блогера. Весь контент авторов в рамках марафона получает приоритетное продвижение в Одноклассниках.

https://ria.ru/20250410/odnoklassniki-2010426072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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