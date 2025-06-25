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В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник

В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2025

В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник

Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы республики в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 25.06.2025

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республика дагестан

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы республики в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела. "В рамках следственных мероприятий проводятся обыски в кабинете госсекретаря Дагестана в администрации главы и правительства республики", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250610/shlosberg-2021940474.html

республика дагестан

махачкала

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республика дагестан, махачкала, происшествия