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В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник
В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2025
В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник
Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы республики в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:30:00+03:00
2025-06-25T10:30:00+03:00
2025-06-25T11:02:00+03:00
республика дагестан
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы республики в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела. "В рамках следственных мероприятий проводятся обыски в кабинете госсекретаря Дагестана в администрации главы и правительства республики", – сказал собеседник агентства.
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республика дагестан, махачкала, происшествия
Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия
В кабинете госсекретаря Дагестана проходят обыски, сообщил источник
Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомедова