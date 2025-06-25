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В особняке, которым может владеть госсекретарь Дагестана, проходят обыски
В особняке, которым может владеть госсекретарь Дагестана, проходят обыски - РИА Новости, 25.06.2025
В особняке, которым может владеть госсекретарь Дагестана, проходят обыски
Силовики проводят обыски в четырехэтажном особняке в Махачкале, который может принадлежать госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, передает... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:53:00+03:00
2025-06-25T10:53:00+03:00
2025-06-25T10:59:00+03:00
республика дагестан
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силовики проводят обыски в четырехэтажном особняке в Махачкале, который может принадлежать госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела.Как передает корреспондент РИА Новости, силовики работают в четырехэтажном особняке на 1-м проезде Гоголя в Махачкале, которым, по данным источника агентства, может владеть Магомедов.
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республика дагестан, происшествия, махачкала
Республика Дагестан, Происшествия, Махачкала
В особняке, которым может владеть госсекретарь Дагестана, проходят обыски
В особняке, который может принадлежать госсекретарю Дагестана, проходят обыски