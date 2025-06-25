https://ria.ru/20250625/obvinenie-2025265105.html

Тульскому бизнесмену предъявили обвинение в убийстве двух человек

Тульскому бизнесмену предъявили обвинение в убийстве двух человек - РИА Новости, 25.06.2025

Тульскому бизнесмену предъявили обвинение в убийстве двух человек

Предпринимателю, задержанному в рамках дела об убийстве главы тульского колледжа олимпийского резерва и адвоката, предъявлено обвинение в убийстве двух человек, РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:08:00+03:00

2025-06-25T10:08:00+03:00

2025-06-25T10:32:00+03:00

происшествия

тульская область

новомосковск (тульская область)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Предпринимателю, задержанному в рамках дела об убийстве главы тульского колледжа олимпийского резерва и адвоката, предъявлено обвинение в убийстве двух человек, сообщило СУСК по Тульской области."В ходе кропотливой работы следствия и оперативников уголовного розыска были получены достаточные доказательства, подтверждающие причастность предпринимателя из города Новомосковска к убийству двух местных жителей. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек)", - говорится в сообщении.СУСК подчеркивает, что в ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о случившемся."В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, продолжается", - информирует СУСК.Источник в силовых структурах Тульской области ранее сообщил РИА Новости, что 23 июня директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух местных жителей.На следующее утро СУСК по региону сообщило, что по подозрению в убийстве задержан тульский предприниматель. По версии следствия, 23 июня предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим, под предлогом передачи им денег предложил совместно доехать до посёлка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, выстрелил обоим в головы, а затем скрылся с места происшествия.Источник РИА Новости сообщал, что затем предприниматель утопил пистолет.

https://ria.ru/20250622/kuban-2024710914.html

тульская область

новомосковск (тульская область)

россия

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происшествия, тульская область, новомосковск (тульская область), россия