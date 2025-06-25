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Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:19:00+03:00
2025-06-25T00:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено семь единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Сведений о погибших за минувшие сутки в управление не поступало, однако сообщается, что 23 июня в результате атак со стороны украинских войск были ранены шесть мирных жителей. За предыдущие сутки управление зафиксировало девять обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов