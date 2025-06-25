https://ria.ru/20250625/obligatsiya-2025120640.html

Евгений Береснев: облигации дают инвесторам уникальную возможность

Евгений Береснев: облигации дают инвесторам уникальную возможность - РИА Новости, 25.06.2025

Евгений Береснев: облигации дают инвесторам уникальную возможность

Несмотря на всеобщий "депозитный бум", инвестиционная жизнь на фондовом рынке продолжает бить ключом. Цифровые активы, новые и перспективные инструменты, самые... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:36:00+03:00

2025-06-25T10:36:00+03:00

2025-06-25T10:36:00+03:00

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Несмотря на всеобщий "депозитный бум", инвестиционная жизнь на фондовом рынке продолжает бить ключом. Цифровые активы, новые и перспективные инструменты, самые смелые инвестиционные стратегии и, конечно же, золото. Об этих и других темах рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.– Расскажите о таком относительно новом для нашего рынка инвестиционном инструменте, как цифровые финансовые активы (ЦФА)? Насколько высок к ним интерес инвесторов?– Цифровые финансовые активы – это действительно один из самых интересных инновационных инструментов. Мы видим, что интерес клиентов и частные инвестиции в них растут с каждым годом, а особое оживление началось с 2023 года. Растет уровень осведомленности об этом финансовом инструменте, и мы, как банк, также работаем для его популяризации. Если раньше для многих цифровые финансовые активы были тождественны понятию криптовалюты, то сегодня мы видим, что частные инвесторы уже разделяют эти категории. В конце прошлого года ЦБ РФ включил компанию "ВТБ Капитал Трейдинг", входящую в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем ЦФА. В настоящее время ВТБ уже активно работает над продуктовым рядом для частных инвесторов, чтобы до конца текущего года предложить розничным клиентам интересные решения для инвестиций в ЦФА.Основным драйвером предложения ЦФА на нашем рынке стало стремление эмитентов привлечь заемные средства, выпустив некий цифровой аналог облигаций. Размещаться в "цифре" выгоднее и проще, для многих инвесторов – это простой и понятный инструмент с той же фиксированной доходностью. Среди эмитентов как крупные компании, так и компании второго и третьего эшелонов. Вся прелесть блокчейна и перспектива этих технологий заключается в том, что ЦФА позволяет получить экспозицию на уникальные активы, которые невозможно или затруднительно просто купить на классическом фондовом рынке. Это могут быть перспективные объекты недвижимости, различные товарные активы, драгоценные камни и металлы. То есть, можно говорить о токенизации активов реального сектора. В общем я верю, что у ЦФА большое будущее. По оценкам Минфина, на текущий момент размер рынка ЦФА оценивается в 800 миллиардов рублей. Если же говорить о перспективах – эксперты уже говорят, что к 2030 году капитализация российского рынка ЦФА может достичь 10 триллионов рублей, согласитесь, это впечатляет.– Как меняются инвестиционные предпочтения клиентов и от чего зависит сейчас выбор продуктов? Какие стратегии в классе облигаций вы считаете наиболее перспективными?– Сейчас на рынке очень интересная ситуация, когда консервативные инвестиционные инструменты – рублевые облигации – предоставляют уникальную возможность с точки зрения соотношения риск-доходность. Такой возможности давно уже не было. Например, длинные ОФЗ с точки зрения потенциала роста имеют большую перспективу в текущем экономическом цикле. Это также корпоративные облигации крепких компаний первого эшелона, которые позволяют клиенту получать двузначную реальную доходность – за вычетом инфляции. Это уникальная ситуация для российских инвесторов, когда в простом и низкорисковом активе вы имеете такую доходность. Если в прошлом году самым перспективным классом активов были фонды денежного рынка, то в этом году, это, безусловно, облигации. Мы пока находимся только в начале маршрута, и ситуация, когда облигации будут интересны, может продлиться еще год-два, хотя, конечно, волатильность на рынке будет.Другой интересный вид инструментов – замещающие облигации. Они появились в 2022 году, когда российские компании стали выпускать их взамен евробондов, и сейчас этот сегмент активно развивается. Это облигации, которые номинированы в иностранной валюте, но расчеты по которым происходят в рублях по курсу ЦБ. Это тоже уникальный инструмент, который позволяет иметь валютную экспозицию (хедж от риска потенциального ослабления рубля) в консервативных инструментах с фиксированным доходом.– Какую роль в росте суммарных инвестиций сыграли фонды денежного рынка?– Фонды денежного рынка стали хитом прошлого года, выбором номером один на фондовом рынке. И в этом году, конечно, они остаются очень востребованным инструментом при текущем уровне ставок, хотя мы видим, что с первого квартала начался разворот в сторону облигационного рынка. Фонд денежного рынка – это уникальный и правильный для российского рынка инструмент, который создал трансмиссионный механизм, позволяющий части капитала из классических банковских депозитов все-таки перетечь на фондовый рынок. С точки зрения соотношения риск-доходность это инструмент максимально близкий к депозиту, доходность и надежность сопоставимы, но при этом фонд максимально ликвиден, давая возможность вывести деньги в любой момент без потери накопленного дохода. Поэтому объем фондов денежного рынка в России вырос уже до 1,3 триллиона рублей, из которых 1,1 триллиона – это биржевые фонды, которые можно купить у брокера, и 200 с хвостиком миллиардов рублей – открытые паевые фонды денежного рынка.Предлагая этот продукт, ВТБ и другие профучастники смогли привлечь на фондовый рынок консервативных инвесторов по очень комфортному и безопасному маршруту. Даже, когда доходность по фондам денежного рынка будет снижаться, часть этих денег будет просто перетекать, допустим, в облигационные инструменты, что-то – в акции, но останется на фондовом рынке. Это прекрасный механизм припарковать часть капитала не в классических банковских инструментах, а все-таки в инструментах фондового рынка, что имеет важное значение для его развития.– Какие защитные стратегии вы считаете наиболее перспективными? Золото по-прежнему в топе?– Золото – это прекрасный актив. Конечно, его стоимость уже очень сильно выросла – на 40% за год в долларовом выражении. Поэтому очень многие сейчас считают, что золото – переоцененный актив. Но это точно самый понятный, простой и рациональный инструмент для инвестора в качестве защитного актива: не важно, биржевое золото, в слитках, металлические счета в золоте. Поэтому в портфеле его иметь нужно обязательно. Наша рекомендация по структуре портфеля 5-10%. Покупать ли его сейчас? Непростой вопрос, ведь золото находится на исторических максимумах. Но в этом году покупать его точно нужно, если кто-то его еще не включил в свои портфели. Возможно, нужно дождаться более комфортных цен на коррекциях. Вторая история, которая нам тоже очень нравится, это серебро. Его недаром называют "младшим братом" золота: это актив, который используется еще и в промышленности.

https://ria.ru/20250623/investitsii-2024827656.html

https://ria.ru/20250623/yuliyabezmenova-2024527777.html

https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), инвестиции, депозиты, интервью, втб (банк)