https://ria.ru/20250625/obligatsiya-2025120640.html
Евгений Береснев: облигации дают инвесторам уникальную возможность
Евгений Береснев: облигации дают инвесторам уникальную возможность - РИА Новости, 25.06.2025
Евгений Береснев: облигации дают инвесторам уникальную возможность
Несмотря на всеобщий "депозитный бум", инвестиционная жизнь на фондовом рынке продолжает бить ключом. Цифровые активы, новые и перспективные инструменты, самые... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:36:00+03:00
2025-06-25T10:36:00+03:00
2025-06-25T10:36:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
инвестиции
депозиты
интервью
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025270615_0:265:2048:1417_1920x0_80_0_0_092775a8760e1365c3e6ae729d3e23eb.jpg
Несмотря на всеобщий "депозитный бум", инвестиционная жизнь на фондовом рынке продолжает бить ключом. Цифровые активы, новые и перспективные инструменты, самые смелые инвестиционные стратегии и, конечно же, золото. Об этих и других темах рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.– Расскажите о таком относительно новом для нашего рынка инвестиционном инструменте, как цифровые финансовые активы (ЦФА)? Насколько высок к ним интерес инвесторов?– Цифровые финансовые активы – это действительно один из самых интересных инновационных инструментов. Мы видим, что интерес клиентов и частные инвестиции в них растут с каждым годом, а особое оживление началось с 2023 года. Растет уровень осведомленности об этом финансовом инструменте, и мы, как банк, также работаем для его популяризации. Если раньше для многих цифровые финансовые активы были тождественны понятию криптовалюты, то сегодня мы видим, что частные инвесторы уже разделяют эти категории. В конце прошлого года ЦБ РФ включил компанию "ВТБ Капитал Трейдинг", входящую в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем ЦФА. В настоящее время ВТБ уже активно работает над продуктовым рядом для частных инвесторов, чтобы до конца текущего года предложить розничным клиентам интересные решения для инвестиций в ЦФА.Основным драйвером предложения ЦФА на нашем рынке стало стремление эмитентов привлечь заемные средства, выпустив некий цифровой аналог облигаций. Размещаться в "цифре" выгоднее и проще, для многих инвесторов – это простой и понятный инструмент с той же фиксированной доходностью. Среди эмитентов как крупные компании, так и компании второго и третьего эшелонов. Вся прелесть блокчейна и перспектива этих технологий заключается в том, что ЦФА позволяет получить экспозицию на уникальные активы, которые невозможно или затруднительно просто купить на классическом фондовом рынке. Это могут быть перспективные объекты недвижимости, различные товарные активы, драгоценные камни и металлы. То есть, можно говорить о токенизации активов реального сектора. В общем я верю, что у ЦФА большое будущее. По оценкам Минфина, на текущий момент размер рынка ЦФА оценивается в 800 миллиардов рублей. Если же говорить о перспективах – эксперты уже говорят, что к 2030 году капитализация российского рынка ЦФА может достичь 10 триллионов рублей, согласитесь, это впечатляет.– Как меняются инвестиционные предпочтения клиентов и от чего зависит сейчас выбор продуктов? Какие стратегии в классе облигаций вы считаете наиболее перспективными?– Сейчас на рынке очень интересная ситуация, когда консервативные инвестиционные инструменты – рублевые облигации – предоставляют уникальную возможность с точки зрения соотношения риск-доходность. Такой возможности давно уже не было. Например, длинные ОФЗ с точки зрения потенциала роста имеют большую перспективу в текущем экономическом цикле. Это также корпоративные облигации крепких компаний первого эшелона, которые позволяют клиенту получать двузначную реальную доходность – за вычетом инфляции. Это уникальная ситуация для российских инвесторов, когда в простом и низкорисковом активе вы имеете такую доходность. Если в прошлом году самым перспективным классом активов были фонды денежного рынка, то в этом году, это, безусловно, облигации. Мы пока находимся только в начале маршрута, и ситуация, когда облигации будут интересны, может продлиться еще год-два, хотя, конечно, волатильность на рынке будет.Другой интересный вид инструментов – замещающие облигации. Они появились в 2022 году, когда российские компании стали выпускать их взамен евробондов, и сейчас этот сегмент активно развивается. Это облигации, которые номинированы в иностранной валюте, но расчеты по которым происходят в рублях по курсу ЦБ. Это тоже уникальный инструмент, который позволяет иметь валютную экспозицию (хедж от риска потенциального ослабления рубля) в консервативных инструментах с фиксированным доходом.– Какую роль в росте суммарных инвестиций сыграли фонды денежного рынка?– Фонды денежного рынка стали хитом прошлого года, выбором номером один на фондовом рынке. И в этом году, конечно, они остаются очень востребованным инструментом при текущем уровне ставок, хотя мы видим, что с первого квартала начался разворот в сторону облигационного рынка. Фонд денежного рынка – это уникальный и правильный для российского рынка инструмент, который создал трансмиссионный механизм, позволяющий части капитала из классических банковских депозитов все-таки перетечь на фондовый рынок. С точки зрения соотношения риск-доходность это инструмент максимально близкий к депозиту, доходность и надежность сопоставимы, но при этом фонд максимально ликвиден, давая возможность вывести деньги в любой момент без потери накопленного дохода. Поэтому объем фондов денежного рынка в России вырос уже до 1,3 триллиона рублей, из которых 1,1 триллиона – это биржевые фонды, которые можно купить у брокера, и 200 с хвостиком миллиардов рублей – открытые паевые фонды денежного рынка.Предлагая этот продукт, ВТБ и другие профучастники смогли привлечь на фондовый рынок консервативных инвесторов по очень комфортному и безопасному маршруту. Даже, когда доходность по фондам денежного рынка будет снижаться, часть этих денег будет просто перетекать, допустим, в облигационные инструменты, что-то – в акции, но останется на фондовом рынке. Это прекрасный механизм припарковать часть капитала не в классических банковских инструментах, а все-таки в инструментах фондового рынка, что имеет важное значение для его развития.– Какие защитные стратегии вы считаете наиболее перспективными? Золото по-прежнему в топе?– Золото – это прекрасный актив. Конечно, его стоимость уже очень сильно выросла – на 40% за год в долларовом выражении. Поэтому очень многие сейчас считают, что золото – переоцененный актив. Но это точно самый понятный, простой и рациональный инструмент для инвестора в качестве защитного актива: не важно, биржевое золото, в слитках, металлические счета в золоте. Поэтому в портфеле его иметь нужно обязательно. Наша рекомендация по структуре портфеля 5-10%. Покупать ли его сейчас? Непростой вопрос, ведь золото находится на исторических максимумах. Но в этом году покупать его точно нужно, если кто-то его еще не включил в свои портфели. Возможно, нужно дождаться более комфортных цен на коррекциях. Вторая история, которая нам тоже очень нравится, это серебро. Его недаром называют "младшим братом" золота: это актив, который используется еще и в промышленности.
https://ria.ru/20250623/investitsii-2024827656.html
https://ria.ru/20250623/yuliyabezmenova-2024527777.html
https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025270615_0:73:2048:1609_1920x0_80_0_0_b544535dc0091ee48ea43be533e3afe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), инвестиции, депозиты, интервью, втб (банк)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Инвестиции, Депозиты, Интервью, ВТБ (банк)
Несмотря на всеобщий "депозитный бум", инвестиционная жизнь на фондовом рынке продолжает бить ключом. Цифровые активы, новые и перспективные инструменты, самые смелые инвестиционные стратегии и, конечно же, золото. Об этих и других темах рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.
– Расскажите о таком относительно новом для нашего рынка инвестиционном инструменте, как цифровые финансовые активы (ЦФА)? Насколько высок к ним интерес инвесторов?
– Цифровые финансовые активы – это действительно один из самых интересных инновационных инструментов. Мы видим, что интерес клиентов и частные инвестиции в них растут с каждым годом, а особое оживление началось с 2023 года. Растет уровень осведомленности об этом финансовом инструменте, и мы, как банк, также работаем для его популяризации. Если раньше для многих цифровые финансовые активы были тождественны понятию криптовалюты, то сегодня мы видим, что частные инвесторы уже разделяют эти категории. В конце прошлого года ЦБ РФ включил компанию "ВТБ Капитал Трейдинг", входящую в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем ЦФА. В настоящее время ВТБ уже активно работает над продуктовым рядом для частных инвесторов, чтобы до конца текущего года предложить розничным клиентам интересные решения для инвестиций в ЦФА.
Основным драйвером предложения ЦФА на нашем рынке стало стремление эмитентов привлечь заемные средства, выпустив некий цифровой аналог облигаций. Размещаться в "цифре" выгоднее и проще, для многих инвесторов – это простой и понятный инструмент с той же фиксированной доходностью. Среди эмитентов как крупные компании, так и компании второго и третьего эшелонов. Вся прелесть блокчейна и перспектива этих технологий заключается в том, что ЦФА позволяет получить экспозицию на уникальные активы, которые невозможно или затруднительно просто купить на классическом фондовом рынке. Это могут быть перспективные объекты недвижимости, различные товарные активы, драгоценные камни и металлы. То есть, можно говорить о токенизации активов реального сектора. В общем я верю, что у ЦФА большое будущее. По оценкам Минфина, на текущий момент размер рынка ЦФА оценивается в 800 миллиардов рублей. Если же говорить о перспективах – эксперты уже говорят, что к 2030 году капитализация российского рынка ЦФА может достичь 10 триллионов рублей, согласитесь, это впечатляет.
– Как меняются инвестиционные предпочтения клиентов и от чего зависит сейчас выбор продуктов? Какие стратегии в классе облигаций вы считаете наиболее перспективными?
– Сейчас на рынке очень интересная ситуация, когда консервативные инвестиционные инструменты – рублевые облигации – предоставляют уникальную возможность с точки зрения соотношения риск-доходность. Такой возможности давно уже не было. Например, длинные ОФЗ с точки зрения потенциала роста имеют большую перспективу в текущем экономическом цикле. Это также корпоративные облигации крепких компаний первого эшелона, которые позволяют клиенту получать двузначную реальную доходность – за вычетом инфляции. Это уникальная ситуация для российских инвесторов, когда в простом и низкорисковом активе вы имеете такую доходность. Если в прошлом году самым перспективным классом активов были фонды денежного рынка, то в этом году, это, безусловно, облигации. Мы пока находимся только в начале маршрута, и ситуация, когда облигации будут интересны, может продлиться еще год-два, хотя, конечно, волатильность на рынке будет.
Другой интересный вид инструментов – замещающие облигации. Они появились в 2022 году, когда российские компании стали выпускать их взамен евробондов, и сейчас этот сегмент активно развивается. Это облигации, которые номинированы в иностранной валюте, но расчеты по которым происходят в рублях по курсу ЦБ. Это тоже уникальный инструмент, который позволяет иметь валютную экспозицию (хедж от риска потенциального ослабления рубля) в консервативных инструментах с фиксированным доходом.
– Какую роль в росте суммарных инвестиций сыграли фонды денежного рынка?
– Фонды денежного рынка стали хитом прошлого года, выбором номером один на фондовом рынке. И в этом году, конечно, они остаются очень востребованным инструментом при текущем уровне ставок, хотя мы видим, что с первого квартала начался разворот в сторону облигационного рынка. Фонд денежного рынка – это уникальный и правильный для российского рынка инструмент, который создал трансмиссионный механизм, позволяющий части капитала из классических банковских депозитов все-таки перетечь на фондовый рынок. С точки зрения соотношения риск-доходность это инструмент максимально близкий к депозиту, доходность и надежность сопоставимы, но при этом фонд максимально ликвиден, давая возможность вывести деньги в любой момент без потери накопленного дохода. Поэтому объем фондов денежного рынка в России вырос уже до 1,3 триллиона рублей, из которых 1,1 триллиона – это биржевые фонды, которые можно купить у брокера, и 200 с хвостиком миллиардов рублей – открытые паевые фонды денежного рынка.
Предлагая этот продукт, ВТБ и другие профучастники смогли привлечь на фондовый рынок консервативных инвесторов по очень комфортному и безопасному маршруту. Даже, когда доходность по фондам денежного рынка будет снижаться, часть этих денег будет просто перетекать, допустим, в облигационные инструменты, что-то – в акции, но останется на фондовом рынке. Это прекрасный механизм припарковать часть капитала не в классических банковских инструментах, а все-таки в инструментах фондового рынка, что имеет важное значение для его развития.
– Какие защитные стратегии вы считаете наиболее перспективными? Золото по-прежнему в топе?
– Золото – это прекрасный актив. Конечно, его стоимость уже очень сильно выросла – на 40% за год в долларовом выражении. Поэтому очень многие сейчас считают, что золото – переоцененный актив. Но это точно самый понятный, простой и рациональный инструмент для инвестора в качестве защитного актива: не важно, биржевое золото, в слитках, металлические счета в золоте. Поэтому в портфеле его иметь нужно обязательно. Наша рекомендация по структуре портфеля 5-10%. Покупать ли его сейчас? Непростой вопрос, ведь золото находится на исторических максимумах. Но в этом году покупать его точно нужно, если кто-то его еще не включил в свои портфели. Возможно, нужно дождаться более комфортных цен на коррекциях. Вторая история, которая нам тоже очень нравится, это серебро. Его недаром называют "младшим братом" золота: это актив, который используется еще и в промышленности.