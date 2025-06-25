https://ria.ru/20250625/nyt-2025227357.html

СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана

СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: Израиль считает, что Иран сохранил объекты по обогащению урана

В Израиле считают, что Иран сохранил небольшие тайные объекты по обогащению урана якобы для того, чтобы Тегеран мог продолжить развивать свою ядерную программу... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T00:28:00+03:00

2025-06-25T00:28:00+03:00

2025-06-25T00:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Израиле считают, что Иран сохранил небольшие тайные объекты по обогащению урана якобы для того, чтобы Тегеран мог продолжить развивать свою ядерную программу в случае атак на более крупные объекты, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных израильских чиновников. "Ряд израильских чиновников заявили, что они считают, что Иран сохранил небольшие скрытно установленные объекты по обогащению урана, которые были построены для того, чтобы иранское правительство могло продолжить свою ядерную программу в случае атаки на более крупные объекты", - говорится в сообщении. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250625/tsakhal-2025225793.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте