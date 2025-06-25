https://ria.ru/20250625/novosibirsk-2025338354.html

В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых

В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых - РИА Новости, 25.06.2025

В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых

Двух малолетних детей без присмотра взрослых обнаружили на площадке у дома в Первомайском районе Новосибирска местные жители и вызвали полицию, мать вскоре... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:39:00+03:00

2025-06-25T14:39:00+03:00

2025-06-25T14:39:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

первомайский район

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НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Двух малолетних детей без присмотра взрослых обнаружили на площадке у дома в Первомайском районе Новосибирска местные жители и вызвали полицию, мать вскоре нашли, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. Ранее в Telegram-канале Mash Siberia появилось сообщение о том, что двоих полураздетых мальчиков, которым на вид год-два, нашли на парковке. Они не смогли ничего рассказать о себе. "В отдел полиции № 9 "Первомайский" УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от граждан об обнаружении двух малолетних на площадке у дома по улице Твардовского, 22/2 Первомайского района города Новосибирска. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Мать установлена", - говорится в сообщении ГУМВД. В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что находясь в гостях в Новосибирске, попросила родственницу остаться с детьми, а сама вышла в магазин. Дети убежали из квартиры на улицу. В отношении матери полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). "В отношении детей, по предварительной информации, не совершено противоправных действий", - добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html

новосибирск

россия

первомайский район

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происшествия, новосибирск, россия, первомайский район