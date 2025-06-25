Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/novosibirsk-2025338354.html
В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых
В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых - РИА Новости, 25.06.2025
В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых
Двух малолетних детей без присмотра взрослых обнаружили на площадке у дома в Первомайском районе Новосибирска местные жители и вызвали полицию, мать вскоре... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:39:00+03:00
2025-06-25T14:39:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
первомайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Двух малолетних детей без присмотра взрослых обнаружили на площадке у дома в Первомайском районе Новосибирска местные жители и вызвали полицию, мать вскоре нашли, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. Ранее в Telegram-канале Mash Siberia появилось сообщение о том, что двоих полураздетых мальчиков, которым на вид год-два, нашли на парковке. Они не смогли ничего рассказать о себе. "В отдел полиции № 9 "Первомайский" УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от граждан об обнаружении двух малолетних на площадке у дома по улице Твардовского, 22/2 Первомайского района города Новосибирска. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Мать установлена", - говорится в сообщении ГУМВД. В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что находясь в гостях в Новосибирске, попросила родственницу остаться с детьми, а сама вышла в магазин. Дети убежали из квартиры на улицу. В отношении матери полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). "В отношении детей, по предварительной информации, не совершено противоправных действий", - добавили в полицейском главке.
https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html
новосибирск
россия
первомайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, первомайский район
Происшествия, Новосибирск, Россия, Первомайский район
В Новосибирске на площадке нашли двух детей без присмотра взрослых

Двух детей без присмотра взрослых нашли на площадке у дома в Новосибирске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 25 июн – РИА Новости. Двух малолетних детей без присмотра взрослых обнаружили на площадке у дома в Первомайском районе Новосибирска местные жители и вызвали полицию, мать вскоре нашли, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области.
Ранее в Telegram-канале Mash Siberia появилось сообщение о том, что двоих полураздетых мальчиков, которым на вид год-два, нашли на парковке. Они не смогли ничего рассказать о себе.
"В отдел полиции № 9 "Первомайский" УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от граждан об обнаружении двух малолетних на площадке у дома по улице Твардовского, 22/2 Первомайского района города Новосибирска. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Мать установлена", - говорится в сообщении ГУМВД.
В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что находясь в гостях в Новосибирске, попросила родственницу остаться с детьми, а сама вышла в магазин. Дети убежали из квартиры на улицу.
В отношении матери полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
"В отношении детей, по предварительной информации, не совершено противоправных действий", - добавили в полицейском главке.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете
6 июня, 16:23
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияПервомайский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала