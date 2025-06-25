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Старше на 10 тысяч лет. Выявлен истинный возраст стоянки древних охотников - РИА Новости, 25.06.2025
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Наука
 
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Старше на 10 тысяч лет. Выявлен истинный возраст стоянки древних охотников
Старше на 10 тысяч лет. Выявлен истинный возраст стоянки древних охотников - РИА Новости, 25.06.2025
Старше на 10 тысяч лет. Выявлен истинный возраст стоянки древних охотников
Случайно обнаруженная во время строительных работ стоянка древних людей "Солнечный" в Красноярском крае оказалась почти на 10 тысяч лет старше, чем... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:00:00+03:00
2025-06-25T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
красноярский край
красноярск
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Случайно обнаруженная во время строительных работ стоянка древних людей "Солнечный" в Красноярском крае оказалась почти на 10 тысяч лет старше, чем предполагалось, установили ученые НГУ в составе научного коллектива. В отличие от большинства похожих памятников, этот расположен вдали от рек. Результаты представлены в "Stratum plus. Археология и культурная антропология".Традиционно следы жизни людей эпохи верхнего палеолита (12–50 тыс. лет назад) в сибирском регионе обнаруживают на берегах водоемов, рассказал старший научный сотрудник АНО "Археологическое исследование Сибири" Дмитрий Гурулев.Археологический памятник стоянка "Солнечный" был неожиданно найден в 2017 году в ходе исследования участка земли перед строительством автомобильной трассы. Он удален от реки Енисей более, чем на 7 километров, и расположен в городской черте северной окраины Красноярска.На изученной в ходе раскопок территории памятника (около 3 тыс. м2.) не было найдено остатков построек, свидетельствующих о длительном пребывании людей. Специалисты считают, что древние охотники эпохи палеолита посещали стоянку для обработки охотничьих трофеев. На это указывает более 1 700 предметов из камня и около 1000 обломков костей животных, среди которых преобладают останки северного оленя, являвшегося основным объектом охоты.Костные останки травоядных животных, обнаруженные на поврежденной современными строительными и пахотными работами стоянке "Солнечный", позволили ученым Новосибирского государственного университета (НГУ) установить время образования самых ранних поселений. Оказалось, что археологический памятник относится к ранним этапам формирования афонтовской культуры (19–21 тыс. лет назад), следы которой обнаруживают на берегах реки Енисей."Мы получили 12 образцов костного материала и провели их анализ на содержание изотопа углерода с массой 14. Среди образцов были в основном кости и зубы северных оленей, трубчатая кость косули, фаланга ископаемой лошади, две кости ископаемого бизона и одна кость птицы — коростеля. Самыми многочисленными были кости северных оленей, возраст которых в среднем составил 19–21 тысяч лет, а не 8-12 тысяч лет назад, как предполагалось изначально на основе археологических наблюдений", — рассказал инженер ЦКП "УМС НГУ-ННЦ", научный сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Алексей Петрожицкий.Артефакты, найденные в ходе охранно-спасательных раскопок, оказались типичными для памятников афонтовской археологической культуры. Кроме простейших орудий из речной гальки – чопперов, отбойников и стругов, на стоянке были обнаружены следы более развитых технологий, характерных для афонтовской культуры, например, микропластинчатые сколы, которые служили сменяемыми лезвиями в режущих орудиях.Эти мелкие и тонкие каменные пластинки шириной 6–7 мм вставлялись в пазы роговых или деревянных основ. Когда такое вставное лезвие затуплялось или раскалывалось, его заменяли новым. Также среди находок были каменные орудия, которыми выбирались такие пазы – резцы, добавил Гурулев."В начале 2000-х годов здесь было пахотное поле. Спустя 10 лет появились объекты строительной инфраструктуры, началась разработка карьеров и возведение насыпей. Также верхние отложения по всей площади были нарушены при прокладке и функционировании полевых дорог. Большая часть участка оказалась перекрыта техногенными отложениями из насыпного и переотложенного грунта. На значительной площади памятника артефакты оказались перемещены со своего исходного положения и перемешены, что существенно осложнило работу исследователей и датировку", — пояснил Гурулев.В работе принимали участие специалисты НГУ, АНО "Археологическое исследование Сибири", ООО "Красноярская Геоархеология", Донецкого государственного университета, Института земной коры Сибирского отделения РАН и Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН.
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Наука, Наука, Университетская наука, Красноярский край, Красноярск, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Археология, история

Старше на 10 тысяч лет. Выявлен истинный возраст стоянки древних охотников

© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Случайно обнаруженная во время строительных работ стоянка древних людей "Солнечный" в Красноярском крае оказалась почти на 10 тысяч лет старше, чем предполагалось, установили ученые НГУ в составе научного коллектива. В отличие от большинства похожих памятников, этот расположен вдали от рек. Результаты представлены в "Stratum plus. Археология и культурная антропология".
Традиционно следы жизни людей эпохи верхнего палеолита (12–50 тыс. лет назад) в сибирском регионе обнаруживают на берегах водоемов, рассказал старший научный сотрудник АНО "Археологическое исследование Сибири" Дмитрий Гурулев.
Археологический памятник стоянка "Солнечный" был неожиданно найден в 2017 году в ходе исследования участка земли перед строительством автомобильной трассы. Он удален от реки Енисей более, чем на 7 километров, и расположен в городской черте северной окраины Красноярска.
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
Стоянка "Солнечный"
На изученной в ходе раскопок территории памятника (около 3 тыс. м2.) не было найдено остатков построек, свидетельствующих о длительном пребывании людей. Специалисты считают, что древние охотники эпохи палеолита посещали стоянку для обработки охотничьих трофеев. На это указывает более 1 700 предметов из камня и около 1000 обломков костей животных, среди которых преобладают останки северного оленя, являвшегося основным объектом охоты.
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Костные останки травоядных животных, обнаруженные на поврежденной современными строительными и пахотными работами стоянке "Солнечный", позволили ученым Новосибирского государственного университета (НГУ) установить время образования самых ранних поселений. Оказалось, что археологический памятник относится к ранним этапам формирования афонтовской культуры (19–21 тыс. лет назад), следы которой обнаруживают на берегах реки Енисей.
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
1 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
2 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
3 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
4 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Стоянка "Солнечный"
Стоянка Солнечный
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
5 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ"
Центр коллективного пользования Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ
Центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
6 из 7
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"Центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ"
Центр коллективного пользования Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ
Центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
7 из 7
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
1 из 7
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
2 из 7
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
3 из 7
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
4 из 7
Стоянка "Солнечный"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
5 из 7
Центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
6 из 7
Центр коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ"
© Фото предоставлено пресс-службой НГУ/ООО "Красноярская Геоархеология"
7 из 7
"Мы получили 12 образцов костного материала и провели их анализ на содержание изотопа углерода с массой 14. Среди образцов были в основном кости и зубы северных оленей, трубчатая кость косули, фаланга ископаемой лошади, две кости ископаемого бизона и одна кость птицы — коростеля. Самыми многочисленными были кости северных оленей, возраст которых в среднем составил 19–21 тысяч лет, а не 8-12 тысяч лет назад, как предполагалось изначально на основе археологических наблюдений", — рассказал инженер ЦКП "УМС НГУ-ННЦ", научный сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Алексей Петрожицкий.
Артефакты, найденные в ходе охранно-спасательных раскопок, оказались типичными для памятников афонтовской археологической культуры. Кроме простейших орудий из речной гальки – чопперов, отбойников и стругов, на стоянке были обнаружены следы более развитых технологий, характерных для афонтовской культуры, например, микропластинчатые сколы, которые служили сменяемыми лезвиями в режущих орудиях.
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Эти мелкие и тонкие каменные пластинки шириной 6–7 мм вставлялись в пазы роговых или деревянных основ. Когда такое вставное лезвие затуплялось или раскалывалось, его заменяли новым. Также среди находок были каменные орудия, которыми выбирались такие пазы – резцы, добавил Гурулев.
"В начале 2000-х годов здесь было пахотное поле. Спустя 10 лет появились объекты строительной инфраструктуры, началась разработка карьеров и возведение насыпей. Также верхние отложения по всей площади были нарушены при прокладке и функционировании полевых дорог. Большая часть участка оказалась перекрыта техногенными отложениями из насыпного и переотложенного грунта. На значительной площади памятника артефакты оказались перемещены со своего исходного положения и перемешены, что существенно осложнило работу исследователей и датировку", — пояснил Гурулев.
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В работе принимали участие специалисты НГУ, АНО "Археологическое исследование Сибири", ООО "Красноярская Геоархеология", Донецкого государственного университета, Института земной коры Сибирского отделения РАН и Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН.
 
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