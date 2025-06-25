Белгородские ученые улучшили лечение желчекаменной болезни

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Уникальное антисептическое покрытие для стентов, позволяющее безопасно лечить осложнения желчекаменной болезни у пациентов с аллергией на йод, который является основой для большинства существующих аналогов, создали ученые НИУ БелГУ. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.При лечении осложнений желчекаменной болезни, например, механической желтухи или гнойного холангита, используются эндобилиарные стенты — специальные устройства, позволяющие восстановить проходимость желчных протоков при их сужении.На сегодняшний день большинство стентов имеют покрытия на основе йода, способные вызывать аллергические реакции у ряда пациентов, рассказали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Кроме того, со временем на поверхности данных устройств образуется белковая пленка, способствующая размножению бактерий и развитию воспаления.Ученые вуза создали новое гипоаллергенное покрытие. В основе разработки лежит использование метилцеллюлозы и хлоргексидина биглюконата — вещества, обладающего антимикробной эффективностью. Как утверждают исследователи НИУ БелГУ, технология позволяет безопасно лечить осложнения желчекаменной болезни, включая пациентов с непереносимостью йода и заболеваниями щитовидной железы.По их словам, покрытие не имеет каких-либо широко распространенных аналогов как в России, так и за рубежом."Хотя полностью исключать возможность существования единичных аналогичных решений в мире нельзя (например, в Китае или Индии), в открытом доступе подобные технологии не представлены. Проведенный поиск подтвердил новизну технологии, что позволило успешно оформить патентную защиту", — прокомментировал директор медицинского института НИУ БелГУ Андрей Ярош.Процесс изготовления покрытия включает несколько этапов: сначала раствор хлоргексидина биглюконата и метилцеллюлозу тщательно смешивают до однородной массы, затем выдерживают сутки при температуре 4-5°C, после чего гомогенизируют и доводят до комнатной температуры. Подготовленный стент погружают в полученный состав на два часа, затем высушивают.Эффективность технологии подтвердили клинические испытания, сообщили исследователи. В частности, у 68-летней пациентки с гнойным холангитом и сепсисом после установки стента с новым покрытием симптомы осложнения купировались в течение двух суток. Аналогичные результаты наблюдались у 72-летнего пациента с аллергией на йодосодержащие препараты, его состояние улучшилось уже через 30 часов после процедуры.На разработку получены патент № 2 833 680.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Уникальное антисептическое покрытие для стентов, позволяющее безопасно лечить осложнения желчекаменной болезни у пациентов с аллергией на йод, который является основой для большинства существующих аналогов, создали ученые НИУ БелГУ. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.
При лечении осложнений желчекаменной болезни, например, механической желтухи или гнойного холангита, используются эндобилиарные стенты — специальные устройства, позволяющие восстановить проходимость желчных протоков при их сужении.
На сегодняшний день большинство стентов имеют покрытия на основе йода, способные вызывать аллергические реакции у ряда пациентов, рассказали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Кроме того, со временем на поверхности данных устройств образуется белковая пленка, способствующая размножению бактерий и развитию воспаления.
Ученые вуза создали новое гипоаллергенное покрытие. В основе разработки лежит использование метилцеллюлозы и хлоргексидина биглюконата — вещества, обладающего антимикробной эффективностью. Как утверждают исследователи НИУ БелГУ, технология позволяет безопасно лечить осложнения желчекаменной болезни, включая пациентов с непереносимостью йода и заболеваниями щитовидной железы.
"Хотя полностью исключать возможность существования единичных аналогичных решений в мире нельзя (например, в Китае или Индии), в открытом доступе подобные технологии не представлены. Проведенный поиск подтвердил новизну технологии, что позволило успешно оформить патентную защиту", — прокомментировал директор медицинского института НИУ БелГУ Андрей Ярош.
Процесс изготовления покрытия включает несколько этапов: сначала раствор хлоргексидина биглюконата и метилцеллюлозу тщательно смешивают до однородной массы, затем выдерживают сутки при температуре 4-5°C, после чего гомогенизируют и доводят до комнатной температуры. Подготовленный стент погружают в полученный состав на два часа, затем высушивают.
Эффективность технологии подтвердили клинические испытания, сообщили исследователи. В частности, у 68-летней пациентки с гнойным холангитом и сепсисом после установки стента с новым покрытием симптомы осложнения купировались в течение двух суток. Аналогичные результаты наблюдались у 72-летнего пациента с аллергией на йодосодержащие препараты, его состояние улучшилось уже через 30 часов после процедуры.
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