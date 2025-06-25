https://ria.ru/20250625/nato-2025466133.html

Испания не будет вести отдельные переговоры с США по торговым вопросам

Испания не будет вести отдельные переговоры с США по торговым вопросам - РИА Новости, 25.06.2025

Испания не будет вести отдельные переговоры с США по торговым вопросам

Правительство Испании не станет вести отдельные переговоры с США по торговым вопросам, заявил министр экономики королевства Карлос Куэрпо на фоне угроз со... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:14:00+03:00

2025-06-25T23:14:00+03:00

2025-06-25T23:14:00+03:00

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МАДРИД, 25 июн - РИА Новости. Правительство Испании не станет вести отдельные переговоры с США по торговым вопросам, заявил министр экономики королевства Карлос Куэрпо на фоне угроз со стороны американского президента Дональда Трампа из-за нежелания испанских властей участвовать в коллективных обязательствах НАТО по увеличению военных расходов до 5% от ВВП. В ходе саммита НАТО в Гааге в среду Трамп резко высказался по поводу отказа Испании увеличить военные расходы до 5% от ВВП. Он пообещал "заставить заплатить вдвойне", когда дело дойдет до заключения торговых соглашений, обвинив испанские власти в нежелании участвовать в коллективных обязательствах альянса. "Торговые отношения между Соединенными Штатами и Европейским союзом проходят через переговоры США с Еврокомиссией. Мы - в составе таможенного союза из 27 государств", - отметил министр в интервью агентству EFE, Куэрпо подчеркнул, что испанские власти не рассматривают двусторонние соглашения в обход общеевропейской позиции. Премьер Испании Педро Санчес в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте 19 июня написал, что королевство не поддержит предложение увеличить оборонные расходы государств-членов альянса до 5% ВВП к 2032 году, при этом премьер подчеркнул, что не хочет препятствовать итоговой декларации предстоящего на то время саммита НАТО в Гааге и предложил включить в нее более гибкую формулировку. В частности, он хотел оставить целевой показатель в 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь. Испания намерена выполнить обязательство перед НАТО и достичь уровня оборонных расходов в 2% ВВП в 2025 году. Это станет возможным благодаря одобренному правительством плану технологического и промышленного развития в сфере безопасности и обороны, на который будет выделено дополнительно 10,47 миллиарда евро. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html

https://ria.ru/20250625/tramp-2025456939.html

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в мире, испания, сша, гаага, дональд трамп, педро санчес, марк рютте, нато, министерство обороны сша