https://ria.ru/20250625/nato-2025456616.html

На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть

На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть - РИА Новости, 25.06.2025

На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть

Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией и смысл существования как союза, когда закончится СВО, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией и смысл существования как союза, когда закончится СВО, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время. Вот почему возникнут проблемы, если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит положить конец войне. Он не просто завершит опосредованную войну, он, возможно, ликвидирует саму причину существования НАТО", — считает он.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250625/nato-2025358133.html

https://ria.ru/20250625/tramp-2025446516.html

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сша

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