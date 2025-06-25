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На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 25.06.2025 (обновлено: 22:51 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/nato-2025456616.html
На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть
На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть - РИА Новости, 25.06.2025
На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть
Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией и смысл существования как союза, когда закончится СВО, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:22:00+03:00
2025-06-25T22:51:00+03:00
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россия
москва
украина
гленн дизен
нато
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией и смысл существования как союза, когда закончится СВО, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время. Вот почему возникнут проблемы, если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит положить конец войне. Он не просто завершит опосредованную войну, он, возможно, ликвидирует саму причину существования НАТО", — считает он.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250625/nato-2025358133.html
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россия, москва, украина, гленн дизен, нато, сша, дональд трамп, в мире, европа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Гленн Дизен, НАТО, США, Дональд Трамп, В мире, Европа
На Западе рассказали, когда НАТО может исчезнуть

Дизен: НАТО потеряет смысл существования после окончания СВО

© AP Photo / Yves LoggheМужчина проходит мимо логотипа НАТО, выложенного цветами
Мужчина проходит мимо логотипа НАТО, выложенного цветами - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Мужчина проходит мимо логотипа НАТО, выложенного цветами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс потеряет возможность прямого противостояния с Россией и смысл существования как союза, когда закончится СВО, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Последние десять лет мы ведем прокси-войну против России через Украину, что и является главной причиной существования НАТО в нынешнее время. Вот почему возникнут проблемы, если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит положить конец войне. Он не просто завершит опосредованную войну, он, возможно, ликвидирует саму причину существования НАТО", — считает он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ раскрыли, какая страна может первой выйти из НАТО
Вчера, 15:38
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ раскрыли, на что ЕС и НАТО пошли ради Трампа
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаГленн ДизенНАТОСШАДональд ТрампВ миреЕвропа
 
 
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