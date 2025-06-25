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Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора

Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора - РИА Новости, 25.06.2025

Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора

Главы всех стран-участниц НАТО, включая США, на саммите в Гааге подтвердили приверженность 5-й статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T15:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Главы всех стран-участниц НАТО, включая США, на саммите в Гааге подтвердили приверженность 5-й статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что приверженность американских властей пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". В среду газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставило под угрозу саммит блока в Гааге. "Главы государств и правительств Североатлантического альянса собрались в Гааге, чтобы подтвердить нашу приверженность НАТО… нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, о том, что нападение на одного союзника - это нападение на всех", - указывается в документе. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гаага, сша, нидерланды, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте