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Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора - РИА Новости, 25.06.2025
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15:40 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/nato-2025358508.html
Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора
Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора - РИА Новости, 25.06.2025
Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора
Главы всех стран-участниц НАТО, включая США, на саммите в Гааге подтвердили приверженность 5-й статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:40:00+03:00
2025-06-25T15:40:00+03:00
в мире
гаага
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Главы всех стран-участниц НАТО, включая США, на саммите в Гааге подтвердили приверженность 5-й статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что приверженность американских властей пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". В среду газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставило под угрозу саммит блока в Гааге. "Главы государств и правительств Североатлантического альянса собрались в Гааге, чтобы подтвердить нашу приверженность НАТО… нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, о том, что нападение на одного союзника - это нападение на всех", - указывается в документе. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
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в мире, гаага, сша, нидерланды, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Гаага, США, Нидерланды, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Страны НАТО подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора

Главы всех стран НАТО по итогам саммита подтвердили приверженность 5-й статье

© www.wikipedia.orgФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© www.wikipedia.org
Флаг НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Главы всех стран-участниц НАТО, включая США, на саммите в Гааге подтвердили приверженность 5-й статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что приверженность американских властей пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". В среду газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставило под угрозу саммит блока в Гааге.
«
"Главы государств и правительств Североатлантического альянса собрались в Гааге, чтобы подтвердить нашу приверженность НАТО… нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, о том, что нападение на одного союзника - это нападение на всех", - указывается в документе.
Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреГаагаСШАНидерландыДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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