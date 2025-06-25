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Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции - РИА Новости, 25.06.2025
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14:55 25.06.2025 (обновлено: 15:03 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/nato-2025344857.html
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции - РИА Новости, 25.06.2025
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. РИА Новости, 25.06.2025
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в мире
турция
нато
гаага
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге."Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году", - говорится в заявлении.Как отмечается, после турецкого саммита последует встреча в Албании.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
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в мире, турция, нато, гаага, албания
В мире, Турция, НАТО, Гаага, Албания
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции

Telegraph: в 2026 году саммит НАТО пройдет в Турции

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге.
«
"Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году", - говорится в заявлении.
Как отмечается, после турецкого саммита последует встреча в Албании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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