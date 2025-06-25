https://ria.ru/20250625/nato-2025344857.html

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции - РИА Новости, 25.06.2025

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции

Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге."Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году", - говорится в заявлении.Как отмечается, после турецкого саммита последует встреча в Албании.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

турция

гаага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, нато, гаага, албания