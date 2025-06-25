https://ria.ru/20250625/nato-2025344857.html
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции - РИА Новости, 25.06.2025
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:55:00+03:00
2025-06-25T14:55:00+03:00
2025-06-25T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге."Мы выражаем нашу признательность за щедрое гостеприимство, оказанное нам Королевством Нидерландов. Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в Турции в 2026 году", - говорится в заявлении.Как отмечается, после турецкого саммита последует встреча в Албании.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, нато, гаага, албания
В мире, Турция, НАТО, Гаага, Албания
Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Турции
Telegraph: в 2026 году саммит НАТО пройдет в Турции