https://ria.ru/20250625/nato-2025343098.html

Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону

Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону - РИА Новости, 25.06.2025

Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону

Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:49:00+03:00

2025-06-25T14:49:00+03:00

2025-06-25T15:02:00+03:00

в мире

гаага

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025346935_0:299:3071:2026_1920x0_80_0_0_ad1fcf06838d9411bd3f1029d1a2e8f7.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. В заявлении говорится, что страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. "Траектория и баланс расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году в свете стратегической обстановки и обновленных целевых показателей по возможностям", - отмечается в коммюнике. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности.

https://ria.ru/20250625/nato-2025338050.html

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гаага, нато