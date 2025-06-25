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Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону
Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону - РИА Новости, 25.06.2025
Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону
Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:49:00+03:00
2025-06-25T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. В заявлении говорится, что страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. "Траектория и баланс расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году в свете стратегической обстановки и обновленных целевых показателей по возможностям", - отмечается в коммюнике. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности.
https://ria.ru/20250625/nato-2025338050.html
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в мире, гаага, нато
Страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону
Telegraph: НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году