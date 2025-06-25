Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 25.06.2025 (обновлено: 14:54 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/nato-2025338050.html
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП - РИА Новости, 25.06.2025
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП
Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:37:00+03:00
2025-06-25T14:54:00+03:00
в мире
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике."Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ... ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в материале издания.По данным издания, обязательство в размере 5% ВПП будет включать две основные категории оборонных инвестиций."Союзники будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей... и выполнения целей НАТО по наращиванию (оборонного – ред.) потенциала", - говорится в материале.Кроме того, как отмечается, члены НАТО будут выделять до 1,5% ВВП в том числе для защиты критической инфраструктуры, обороны сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
https://ria.ru/20250625/ritorika-2025343875.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато
В мире, НАТО
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП

Telegraph: члены НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП к 2035 году

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике.
"Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ... ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в материале издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию
Вчера, 08:00
По данным издания, обязательство в размере 5% ВПП будет включать две основные категории оборонных инвестиций.
"Союзники будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей... и выполнения целей НАТО по наращиванию (оборонного – ред.) потенциала", - говорится в материале.
Кроме того, как отмечается, члены НАТО будут выделять до 1,5% ВВП в том числе для защиты критической инфраструктуры, обороны сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита
Вчера, 14:52
 
В миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала