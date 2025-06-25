https://ria.ru/20250625/nato-2025338050.html
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП - РИА Новости, 25.06.2025
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП
Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:37:00+03:00
2025-06-25T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике."Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ... ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в материале издания.По данным издания, обязательство в размере 5% ВПП будет включать две основные категории оборонных инвестиций."Союзники будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей... и выполнения целей НАТО по наращиванию (оборонного – ред.) потенциала", - говорится в материале.Кроме того, как отмечается, члены НАТО будут выделять до 1,5% ВВП в том числе для защиты критической инфраструктуры, обороны сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
https://ria.ru/20250625/ritorika-2025343875.html
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в мире, нато
Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до пяти процентов ВВП
Telegraph: члены НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП к 2035 году
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году, сообщает газета Telegraph
со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст коммюнике.
"Союзники к 2035 году обязуются выделять 5% ... ВВП ежегодно на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора", - говорится в материале издания.
По данным издания, обязательство в размере 5% ВПП будет включать две основные категории оборонных инвестиций.
"Союзники будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП ежегодно на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО
к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей... и выполнения целей НАТО по наращиванию (оборонного – ред.) потенциала", - говорится в материале.
Кроме того, как отмечается, члены НАТО будут выделять до 1,5% ВВП в том числе для защиты критической инфраструктуры, обороны сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.