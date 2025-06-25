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Генсеку НАТО перед саммитом впервые не задали ни одного вопроса по Украине

Генсеку НАТО перед саммитом впервые не задали ни одного вопроса по Украине - РИА Новости, 25.06.2025

Генсеку НАТО перед саммитом впервые не задали ни одного вопроса по Украине

Генсеку НАТО Марку Рютте перед началом в Гааге заседания саммита альянса журналисты не задали ни одного вопроса, касающегося Украины, подтверждая тем самым... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:21:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Генсеку НАТО Марку Рютте перед началом в Гааге заседания саммита альянса журналисты не задали ни одного вопроса, касающегося Украины, подтверждая тем самым отсутствие впервые за последние три года украинского досье в числе приоритетных на подобных встречах. Трансляция выступления Рютте перед журналистами велась на сайте НАТО. Генсеку в основном задавали вопросы, связанные с увеличением расходов стран блока на оборону до 5% ВВП, отношением США к Европе и альянсу в целом, а также последними ударами США по Ирану. Ни одного связанного с Украиной вопроса задано не было. Сам Рютте в предварительном коротком вступлении назвал Украину последней в числе тем в повестке саммита. Примечательно, что Владимира Зеленского, который на предыдущих саммитах альянса был в центре внимания, на этот раз не пригласили ни на одно официальное мероприятие встречи лидеров 32 стран НАТО. Ему пришлось довольствоваться приглашением на ужин в королевском дворце Гааги. Только на полях саммита была проведена встреча с участием Зеленского и европейских лидеров. Не запланировано на этот раз даже традиционного для натовских саммитов последних лет официального заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств. В европейских СМИ это объясняют усталостью от украинской проблемы, особенно это касается президента США Дональда Трампа. Более того, ситуация вокруг Ирана, в которую вовлечены США и другие члены альянса, сделала украинскую тему еще менее актуальной. СМИ сообщали, что лидеры ограничатся небольшим текстом по Украине в итоговом коммюнике.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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