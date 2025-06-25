https://ria.ru/20250625/nato-2025238235.html

В Германии рассказали, кому выгодно увеличение оборонных расходов НАТО

В Германии рассказали, кому выгодно увеличение оборонных расходов НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

В Германии рассказали, кому выгодно увеличение оборонных расходов НАТО

Германия под давлением США согласится выделять 5% от ВВП на военные расходы и инфраструктуру на предстоящем саммите НАТО, но это принесет выгоду лишь... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T04:09:00+03:00

2025-06-25T04:09:00+03:00

2025-06-25T04:09:00+03:00

германия

гаага

штеффен котре

марк рютте

нато

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Германия под давлением США согласится выделять 5% от ВВП на военные расходы и инфраструктуру на предстоящем саммите НАТО, но это принесет выгоду лишь иностранным компаниям, прежде всего американским, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Ранее Испания выступила против увеличения расходов на оборону до 5% ВВП в рамках НАТО. "Я думаю, что политики коалиционного правительства уже пришли к единому мнению по вопросу о том, тратить 5% (на оборону - ред.) или нет. В Германии министр иностранных дел (Йоханн) Вадефуль уже смягчил эти 5% до 3,5% на непосредственно военные расходы, остальное должно пойти на инфраструктуру. Я предполагаю, что под давлением со стороны США Германия именно это и сделает", - заявил Котре РИА Новости. Он отметил, что эти 3,5%, или около 157,5 миллиарда евро составляют примерно треть федерального бюджета. При этом, по информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году Германия не достигла поставленной НАТО цели по выделению 2% на оборону. По его словам, с одной стороны, бундесвер (ВС ФРГ) был доведен до состояния полной неспособности к обороне и в связи с этим разумные инвестиции необходимы, чтобы сохранить боеспособные системы вооружения и восстановить обороноспособность страны. Но с другой стороны, денег не хватает практически во всех сферах жизни общества. Котре напомнил, что в 2024 году Германия потратила около 90 миллиардов евро на вооружение бундесвера и еще примерно 13 миллиардов евро на экспорт вооружений, достигнув предела производственных мощностей Германии. "То есть, при расходах в 3,5% Германии пришлось бы потратить около 60 миллиардов евро в год на вооружение за границей. Это принесло бы несоразмерную выгоду иностранным компаниям, главным образом американским", - привёл Котре позицию АдГ. Однако наибольшую обеспокоенность АдГ вызывает отсутствие концептуальной основы для увеличения расходов, а цель по расходам без этого не имеет смысла. По мнению партии, отсутствует всесторонний анализ и оценка сценариев угроз, отсутствует основа для реструктуризации и переориентации неэффективных закупок, а также для повышения автономного производственного потенциала и оборонного суверенитета. "Невозможно определить стратегическую постановку цели. Пока эти концептуальные основы отсутствуют, дальнейшее увеличение бюджета на вооружение не соответствует потребностям и приведет лишь к потере денег налогоплательщиков", - заявил депутат. По его словам, АдГ поддерживает цель в 2% на оборонные расходы, но не повышение расходов без указанных предпосылок. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250625/siyyarto-2025234026.html

https://ria.ru/20250625/evroparlament-2025231501.html

https://ria.ru/20250624/monstr-2025056689.html

германия

гаага

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германия, гаага, штеффен котре, марк рютте, нато