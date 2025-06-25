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Лавров назвал заявления по Ближнему Востоку обнадеживающими

Лавров назвал заявления по Ближнему Востоку обнадеживающими - РИА Новости, 25.06.2025

Лавров назвал заявления по Ближнему Востоку обнадеживающими

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления США, Израиля и Ирана по иранскому вопросу "обнадеживающими", но не хотел бы выдавать желаемое за действительное. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:23:00+03:00

2025-06-25T13:23:00+03:00

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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления США, Израиля и Ирана по иранскому вопросу "обнадеживающими", но не хотел бы выдавать желаемое за действительное."Вчера звучали обнадеживающие заявления, в том числе из Вашингтона, из Тегерана, и из Израиля. Хотя достаточно двусмысленные были потом комментарии сделаны. Я не хочу выдавать желаемое за действительное, потому что противоречивые комментарии последовали с разных сторон, вслед за этими обнадеживающими заявлениями. Но если они материализуются, а мы будем готовы способствовать тому, чтобы они материализовались, я думаю, все вздохнут с облегчением", - сказал Лавров в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, ближний восток, сергей лавров, россия