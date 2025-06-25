https://ria.ru/20250625/moskva-2025362388.html
В Москве обновили и построили более 175 км трубопроводов
В Москве обновили и построили более 175 км трубопроводов - РИА Новости, 25.06.2025
В Москве обновили и построили более 175 км трубопроводов
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году обновили и построили более 175 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:56:00+03:00
2025-06-25T15:56:00+03:00
2025-06-25T15:56:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154747/87/1547478704_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c7cca769db99c737f4909d3fc03921a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году обновили и построили более 175 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланировано строительство, обновление и реконструкция свыше 260 километров водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполнены работы на более 175 километрах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что соответствующие мероприятия проходят во всех административных округах. При их проведении используются современные технологии и оборудование. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей. Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.
https://ria.ru/20250624/moskva-2025084950.html
https://ria.ru/20250625/moskva-2025259600.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154747/87/1547478704_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_bd1ac6d1d64ee6eb315f9b9851a96b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве обновили и построили более 175 км трубопроводов
Более 175 км трубопроводных сетей обновили и построили в Москве в 2025 г.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году обновили и построили более 175 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году запланировано строительство, обновление и реконструкция свыше 260 километров водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполнены работы на более 175 километрах", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что соответствующие мероприятия проходят во всех административных округах. При их проведении используются современные технологии и оборудование.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей. Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов.