Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 25.06.2025 (обновлено: 12:54 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html
В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи
В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи - РИА Новости, 25.06.2025
В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи
Столичные полицейские задержали ранее судимого хулигана, разбившего лобовое стекло кареты скорой помощи и нанесшего удары водителю, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:45:00+03:00
2025-06-25T12:54:00+03:00
происшествия
авто
россия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025303979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed896f1cb2cfe3ee77c5a8244a2ca9af.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Столичные полицейские задержали ранее судимого хулигана, разбившего лобовое стекло кареты скорой помощи и нанесшего удары водителю, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк "Мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве. По предварительным данным, злоумышленник подбежал к проезжающему мимо автомобилю скорой медицинской помощи с пациентом внутри и начал наносить удары по кузову", - написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, мужчина вступил в словесный конфликт с медиками, когда машина остановилась перед светофором, после чего разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю. Хулиганом оказался ранее судимый 24-летний москвич. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения. На злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство, нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Ему может грозить семь лет лишения свободы, заключила Волк.
https://ria.ru/20250303/krasnogorsk-2002773371.html
https://ria.ru/20250317/peterburg-2005471383.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нападение на машину скорой помощи
Москвич напал на "скорую", которая везла пациента, и разбил лобовое стекло машины, сообщила представитель МВД Ирина Волк. После этого мужчина нанес несколько ударов водителю. Хулигана задержали, объяснил он свой поступок тем, что был пьян. Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Подписаться.
2025-06-25T11:45
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025303979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d621acbe8d4e45844dc7a72ed3a0c1d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи

В Москве задержали хулигана, разбившего лобовое стекло кареты скорой помощи

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Столичные полицейские задержали ранее судимого хулигана, разбившего лобовое стекло кареты скорой помощи и нанесшего удары водителю, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк
"Мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве. По предварительным данным, злоумышленник подбежал к проезжающему мимо автомобилю скорой медицинской помощи с пациентом внутри и начал наносить удары по кузову", - написала Волк в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Красногорске хулиганы с оружием напали на мужчину
3 марта, 15:12
По ее словам, мужчина вступил в словесный конфликт с медиками, когда машина остановилась перед светофором, после чего разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю. Хулиганом оказался ранее судимый 24-летний москвич. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения.
На злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство, нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Ему может грозить семь лет лишения свободы, заключила Волк.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Петербурге напали на сотрудников скорой помощи
17 марта, 12:47
 
ПроисшествияАвтоРоссияМоскваИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала