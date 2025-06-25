https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html

В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи

В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи - РИА Новости, 25.06.2025

В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на машину скорой помощи

Столичные полицейские задержали ранее судимого хулигана, разбившего лобовое стекло кареты скорой помощи и нанесшего удары водителю, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:45:00+03:00

2025-06-25T11:45:00+03:00

2025-06-25T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Столичные полицейские задержали ранее судимого хулигана, разбившего лобовое стекло кареты скорой помощи и нанесшего удары водителю, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк "Мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве. По предварительным данным, злоумышленник подбежал к проезжающему мимо автомобилю скорой медицинской помощи с пациентом внутри и начал наносить удары по кузову", - написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, мужчина вступил в словесный конфликт с медиками, когда машина остановилась перед светофором, после чего разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю. Хулиганом оказался ранее судимый 24-летний москвич. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения. На злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство, нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Ему может грозить семь лет лишения свободы, заключила Волк.

https://ria.ru/20250303/krasnogorsk-2002773371.html

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Нападение на машину скорой помощи Москвич напал на "скорую", которая везла пациента, и разбил лобовое стекло машины, сообщила представитель МВД Ирина Волк. После этого мужчина нанес несколько ударов водителю. Хулигана задержали, объяснил он свой поступок тем, что был пьян. Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Подписаться. 2025-06-25T11:45 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, россия, москва, ирина волк