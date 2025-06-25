https://ria.ru/20250625/moskva-2025275735.html

Гарбузов: Москва закупит учебную технику по офсетному контракту

Гарбузов: Москва закупит учебную технику по офсетному контракту - РИА Новости, 25.06.2025

Гарбузов: Москва закупит учебную технику по офсетному контракту

Москва закупит 20 наименований учебной техники для инновационных образовательных программ в образовательных заведениях по профилю "Беспилотные авиационные... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Москва закупит 20 наименований учебной техники для инновационных образовательных программ в образовательных заведениях по профилю "Беспилотные авиационные системы" по офсетному контракту, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Компания инвестирует более 150 миллионов рублей в запуск производства образовательных беспилотных комплексов. Офсетный контракт позволит в течение шести лет приобретать учебно-наглядные пособия и макеты-тренажеры для московских школ и колледжей, а также обеспечить импортозамещение комплектующих БАС", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" ГК "Геоскан" расположила производство на площадке "Руднево". По словам заместителя гендиректора по направлению "Образование" компании "Геоскан Москва" Даниила Золотника, наличие офсетного контракта со столичным правительством позволяет планировать дальнейшее развитие образовательных технологий в сфере БАС. Обновленные мощности производства дадут возможность закрыть потребности в образовательных устройствах не только столицы, но и других регионов и стран.Он отметил, что на следующем этапе компания будет переподготавливать педсостав и сформирует совместные методические материалы.С 2017 года правительство столицы подписало 30 офсетных контрактов на поставку медизделий, лекарств, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства и других товаров. Совокупный объем закупки – свыше 637 миллиардов рублей. На предприятиях создадут более 8 тысяч новых рабочих мест. По девяти офсетным контрактам инвесторы закончили строительство и обновление производств, продукцию начали поставлять для городских нужд.

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экономика, технологии, москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости