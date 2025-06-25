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В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков

В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков - РИА Новости, 25.06.2025

В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:47:00+03:00

2025-06-25T09:47:00+03:00

2025-06-25T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проводим благоустройство территории усадьбы Виноградово, которая является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения. В рамках проекта максимально сохраним исторический облик и планировочную композицию парка, при этом адаптируем пространство для современного использования", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что сейчас ведутся работы по монтажу оснований для экотроп, устройству системы наружного освещения, замене ограждения и созданию спортивного кластера. В зоне благоустройства установлено ограждение, зеленые насаждения защищены специальными щитами. "Главная задача - сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов. Поэтому приняли решение, что большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, в который интегрируем беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий", - отметил Бирюков. Он добавил, что кроме того, планируется организовать амфитеатр с крытой сценой и обустроить павильон для артистов, отреставрировать чашу фонтана, оборудовать детскую площадку. В парадной зоне у Восточного и Западного флигелей восстановят покрытие подъездной дороги. В ходе работ по периметру южного участка восстановят устаревшее ограждение, его изготовят по историческим аналогам. На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Будет проведена реставрация пилонов въездных ворот и прясел металлической ограды, воссозданы утраченные ворота. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на северном участке в хозяйственной зоне на месте парковки сделают спортивный кластер со скейт-парком, воркаут-зоной, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками. Также на западном берегу Малого Долгого пруда, который сейчас используется в качестве стихийного места отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Там организуют экотропу со спусками к воде, вдоль береговой линии на настиле обустроят несколько пергол с подвесными качелями, поставят шезлонги для отдыха. С экотропы можно будет спуститься к специально оборудованным пикниковым точкам с беседками и мангалами.

https://ria.ru/20250624/biryukov-2025085872.html

https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков