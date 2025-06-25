Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:47 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moskva-2025259600.html
В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков
В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков - РИА Новости, 25.06.2025
В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:47:00+03:00
2025-06-25T09:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025258888_0:95:944:625_1920x0_80_0_0_067fd183b212a9d3942d8cfaec2bbcea.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проводим благоустройство территории усадьбы Виноградово, которая является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения. В рамках проекта максимально сохраним исторический облик и планировочную композицию парка, при этом адаптируем пространство для современного использования", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что сейчас ведутся работы по монтажу оснований для экотроп, устройству системы наружного освещения, замене ограждения и созданию спортивного кластера. В зоне благоустройства установлено ограждение, зеленые насаждения защищены специальными щитами. "Главная задача - сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов. Поэтому приняли решение, что большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, в который интегрируем беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий", - отметил Бирюков. Он добавил, что кроме того, планируется организовать амфитеатр с крытой сценой и обустроить павильон для артистов, отреставрировать чашу фонтана, оборудовать детскую площадку. В парадной зоне у Восточного и Западного флигелей восстановят покрытие подъездной дороги. В ходе работ по периметру южного участка восстановят устаревшее ограждение, его изготовят по историческим аналогам. На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Будет проведена реставрация пилонов въездных ворот и прясел металлической ограды, воссозданы утраченные ворота. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на северном участке в хозяйственной зоне на месте парковки сделают спортивный кластер со скейт-парком, воркаут-зоной, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками. Также на западном берегу Малого Долгого пруда, который сейчас используется в качестве стихийного места отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Там организуют экотропу со спусками к воде, вдоль береговой линии на настиле обустроят несколько пергол с подвесными качелями, поставят шезлонги для отдыха. С экотропы можно будет спуститься к специально оборудованным пикниковым точкам с беседками и мангалами.
https://ria.ru/20250624/biryukov-2025085872.html
https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025258888_50:0:883:625_1920x0_80_0_0_ec3eab030556c8c7f8f24f34cdc5609a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроят усадьбу Виноградово, заявил Бирюков

Бирюков: в Москве началось благоустройство территории усадьбы Виноградово

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство территории усадьбы Виноградово в СВАО
Благоустройство территории усадьбы Виноградово в СВАО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустройство территории усадьбы Виноградово в СВАО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство территории усадьбы Виноградово на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проводим благоустройство территории усадьбы Виноградово, которая является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения. В рамках проекта максимально сохраним исторический облик и планировочную композицию парка, при этом адаптируем пространство для современного использования", - рассказал Бирюков.
Школа с архитектурно-художественной подсветкой в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Здания 51 школы оборудуют подсветкой в Москве, заявил Бирюков
Вчера, 13:54
Заместитель мэра пояснил, что сейчас ведутся работы по монтажу оснований для экотроп, устройству системы наружного освещения, замене ограждения и созданию спортивного кластера. В зоне благоустройства установлено ограждение, зеленые насаждения защищены специальными щитами.
"Главная задача - сделать территорию доступной для жителей, предоставить им возможность комфортного отдыха и обеспечить максимальную сохранность уцелевших фрагментов планировочной структуры и садово-парковых элементов. Поэтому приняли решение, что большая часть инфраструктуры будет расположена на эконастиле, в который интегрируем беседки для отдыха, лавочки, ротонду с подвесными качелями и площадку для проведения мероприятий", - отметил Бирюков.
Он добавил, что кроме того, планируется организовать амфитеатр с крытой сценой и обустроить павильон для артистов, отреставрировать чашу фонтана, оборудовать детскую площадку. В парадной зоне у Восточного и Западного флигелей восстановят покрытие подъездной дороги. В ходе работ по периметру южного участка восстановят устаревшее ограждение, его изготовят по историческим аналогам. На Долгопрудной аллее отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят фонари, в том числе контрастного освещения. Будет проведена реставрация пилонов въездных ворот и прясел металлической ограды, воссозданы утраченные ворота.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на северном участке в хозяйственной зоне на месте парковки сделают спортивный кластер со скейт-парком, воркаут-зоной, универсальным полем для игры в мини-футбол и волейбол, трибуной для зрителей и павильоном с раздевалками.
Также на западном берегу Малого Долгого пруда, который сейчас используется в качестве стихийного места отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Там организуют экотропу со спусками к воде, вдоль береговой линии на настиле обустроят несколько пергол с подвесными качелями, поставят шезлонги для отдыха. С экотропы можно будет спуститься к специально оборудованным пикниковым точкам с беседками и мангалами.
Благоустройство в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тариф "комфорт". Как меняются площади у вокзалов и станций метро в Москве
19 июня, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала