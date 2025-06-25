https://ria.ru/20250625/moskalkova-2025361638.html

Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы

Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы - РИА Новости, 25.06.2025

Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы

Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:53:00+03:00

2025-06-25T15:53:00+03:00

2025-06-25T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

сумы

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах. "Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась - их посещают и предоставляют возможность получить вещи, медицинские препараты и питание", - сказала Москалькова журналистам. Она напомнила, что сегодня в сумах продолжают находиться 32 курских жителя. "Мы постоянно делаем запросы к украинскому омбудсмену и Международному Комитету Красного Креста", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html

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украина

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общество, россия, украина, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)