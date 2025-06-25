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Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moskalkova-2025361638.html
Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы
Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы - РИА Новости, 25.06.2025
Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы
Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:53:00+03:00
2025-06-25T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
сумы
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах. "Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась - их посещают и предоставляют возможность получить вещи, медицинские препараты и питание", - сказала Москалькова журналистам. Она напомнила, что сегодня в сумах продолжают находиться 32 курских жителя. "Мы постоянно делаем запросы к украинскому омбудсмену и Международному Комитету Красного Креста", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
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общество, россия, украина, сумы, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Сумы, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова рассказала о содержании россиян, незаконно вывезенных в Сумы

Москалькова: содержание россиян, незаконно вывезенных в Сумы, улучшилось

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Содержание курских жителей в Сумах несколько улучшилось, их посещают и предоставляют возможность получить вещи и медицинские препараты, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее омбудсмен сообщала, что Украина не дает МККК посетить курских жителей в Сумах.
"Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась - их посещают и предоставляют возможность получить вещи, медицинские препараты и питание", - сказала Москалькова журналистам.
Она напомнила, что сегодня в сумах продолжают находиться 32 курских жителя.
"Мы постоянно делаем запросы к украинскому омбудсмену и Международному Комитету Красного Креста", - добавила омбудсмен.
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В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
22 июня, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаСумыТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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