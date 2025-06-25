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Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО - РИА Новости, 25.06.2025
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15:28 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moshkovich-2025355405.html
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО - РИА Новости, 25.06.2025
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова по делу о мошенничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:28:00+03:00
2025-06-25T15:28:00+03:00
происшествия
москва
россия
вадим мошкович
русагро
солнечные продукты
московский городской суд
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал судья. Защита Мошковича, в рассмотрении жалоб на продление ареста участия не принявшего, традиционно просила отпустить его под залог в один миллиард рублей. В подтверждение своих слов адвокат Алексей Корябин представил справку об остатке денежных средств на счёте "Русагро". Басов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он назвал его содержание под стражей жестоким. Защита просила отпустить его под домашний арест или под залог. Мещанский суд Москвы ранее продлил им арест до 25 августа. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Никто из фигурантов не признал свою вину. Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. По делу проходит двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Последняя заявила гражданский иск по делу на сумму 999 миллионов 360 тысяч 920 рублей 89 копеек. Компания позиционирует себя как одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Само же уголовное дело было инициировано по заявлению Бурова. Как ранее стало известно РИА Новости, в заявлении в МВД речь шла о событиях 2018 года. Заявитель указывал, что представители ГК "Русагро", "под предлогом инвестирования, заключили с "Солпро инвестмент лтд", которое в свою очередь является учредителем холдинга" "Солнечные продукты", договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования". Как писал заявитель, представители ГК "Русагро" не исполнили свои обязательства в полном объеме, "при этом завладели активами холдинга "Солнечные продукты", которыми распорядились по своему усмотрению, он просил привлечь Мошковича по части 4 статьи 159 УК РФ. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать дела, однако постановление было обжаловано в Таганском районном суде, а затем в апелляции Мосгорсуда, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отправила материалы на новое рассмотрение. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250523/samolet-2018575577.html
https://ria.ru/20250329/moshkovich-2008079774.html
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html
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происшествия, москва, россия, вадим мошкович, русагро , солнечные продукты, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Русагро , Солнечные продукты, Московский городской суд
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил Мошковича и Басова в СИЗО по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в суде
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал судья.
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Защита Мошковича, в рассмотрении жалоб на продление ареста участия не принявшего, традиционно просила отпустить его под залог в один миллиард рублей. В подтверждение своих слов адвокат Алексей Корябин представил справку об остатке денежных средств на счёте "Русагро".
Басов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он назвал его содержание под стражей жестоким. Защита просила отпустить его под домашний арест или под залог.
Мещанский суд Москвы ранее продлил им арест до 25 августа. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Никто из фигурантов не признал свою вину.
Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
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По делу проходит двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Последняя заявила гражданский иск по делу на сумму 999 миллионов 360 тысяч 920 рублей 89 копеек.
Компания позиционирует себя как одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства.
Само же уголовное дело было инициировано по заявлению Бурова.
Как ранее стало известно РИА Новости, в заявлении в МВД речь шла о событиях 2018 года. Заявитель указывал, что представители ГК "Русагро", "под предлогом инвестирования, заключили с "Солпро инвестмент лтд", которое в свою очередь является учредителем холдинга" "Солнечные продукты", договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования".
Как писал заявитель, представители ГК "Русагро" не исполнили свои обязательства в полном объеме, "при этом завладели активами холдинга "Солнечные продукты", которыми распорядились по своему усмотрению, он просил привлечь Мошковича по части 4 статьи 159 УК РФ. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать дела, однако постановление было обжаловано в Таганском районном суде, а затем в апелляции Мосгорсуда, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отправила материалы на новое рассмотрение. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияМоскваРоссияВадим МошковичРусагроСолнечные продуктыМосковский городской суд
 
 
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