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ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у сотрудников - РИА Новости, 25.06.2025
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08:06 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moshenniki-2025248441.html
ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у сотрудников
ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у сотрудников - РИА Новости, 25.06.2025
ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у сотрудников
Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:06:00+03:00
2025-06-25T08:06:00+03:00
общество
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россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы, сообщает пресс-служба ВТБ. "Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи", - говорится в сообщении. Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. "Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты", - предупреждают в ВТБ. Чтобы обезопасить себя необходимо проверять работодателя, прежде чем соглашаться на работу, и помнить, что настоящий работодатель не станет просить перевести ему деньги. "Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана", - подытожили в банке.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у сотрудников

ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у новых сотрудников

© РИА Новости / Сергей ПятаковБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Банк ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи", - говорится в сообщении.
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Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс.
"Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты", - предупреждают в ВТБ.
Чтобы обезопасить себя необходимо проверять работодателя, прежде чем соглашаться на работу, и помнить, что настоящий работодатель не станет просить перевести ему деньги. "Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана", - подытожили в банке.
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