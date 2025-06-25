https://ria.ru/20250625/moshennichestvo-2025235078.html

Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем

Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем - РИА Новости, 25.06.2025

Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем

Недолгий срок владения собственностью при сделках с недвижимостью может быть признаком мошенничества или попыткой скрыть обременения, которые ставят сделку под... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:53:00+03:00

2025-06-25T02:53:00+03:00

2025-06-25T02:53:00+03:00

жилье

федеральная нотариальная палата

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364759_0:251:3068:1977_1920x0_80_0_0_8691c01fb2f977fdbdf2c7d0073346da.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недолгий срок владения собственностью при сделках с недвижимостью может быть признаком мошенничества или попыткой скрыть обременения, которые ставят сделку под сомнение, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. "При сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения объекта в собственности. За этим может крыться попытка быстро перепродать жилье, полученное незаконно. Бывает так, что продавцы пытаются скрыть судебные разбирательства, касающиеся недвижимости, и прочие обременения, которые ставят сделку под сомнение", - рассказали в нотариальной палате. В нотариальной палате отметили, что нотариусы такие "подводные камни" при подготовке к сделке оперативно выявляют – неожиданно для потенциальных покупателей. Также нотариусы подчеркнули, что стоит быть осторожнее при расчетах – не стоит верить в обещания на словах или в обычные расписки. Надежнее всего использовать депозит нотариуса – тогда деньги за жилье перейдут от покупателя к продавцу четко после исполнения всех условий по договору.

https://ria.ru/20250530/notariusy-2019883951.html

https://realty.ria.ru/20250528/notariusy-2019116522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, федеральная нотариальная палата