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Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем - РИА Новости, 25.06.2025
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02:53 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moshennichestvo-2025235078.html
Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем
Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем - РИА Новости, 25.06.2025
Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем
Недолгий срок владения собственностью при сделках с недвижимостью может быть признаком мошенничества или попыткой скрыть обременения, которые ставят сделку под... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:53:00+03:00
2025-06-25T02:53:00+03:00
жилье
федеральная нотариальная палата
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недолгий срок владения собственностью при сделках с недвижимостью может быть признаком мошенничества или попыткой скрыть обременения, которые ставят сделку под сомнение, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. "При сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения объекта в собственности. За этим может крыться попытка быстро перепродать жилье, полученное незаконно. Бывает так, что продавцы пытаются скрыть судебные разбирательства, касающиеся недвижимости, и прочие обременения, которые ставят сделку под сомнение", - рассказали в нотариальной палате. В нотариальной палате отметили, что нотариусы такие "подводные камни" при подготовке к сделке оперативно выявляют – неожиданно для потенциальных покупателей. Также нотариусы подчеркнули, что стоит быть осторожнее при расчетах – не стоит верить в обещания на словах или в обычные расписки. Надежнее всего использовать депозит нотариуса – тогда деньги за жилье перейдут от покупателя к продавцу четко после исполнения всех условий по договору.
https://ria.ru/20250530/notariusy-2019883951.html
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жилье, федеральная нотариальная палата
Жилье, Федеральная нотариальная палата
Нотариусы перечислили признаки мошенничества при сделках с жильем

Недолгий срок владения объекта может быть признаком мошенничества при сделке

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недолгий срок владения собственностью при сделках с недвижимостью может быть признаком мошенничества или попыткой скрыть обременения, которые ставят сделку под сомнение, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
"При сделках с недвижимостью может насторожить недолгий срок владения объекта в собственности. За этим может крыться попытка быстро перепродать жилье, полученное незаконно. Бывает так, что продавцы пытаются скрыть судебные разбирательства, касающиеся недвижимости, и прочие обременения, которые ставят сделку под сомнение", - рассказали в нотариальной палате.
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В нотариальной палате отметили, что нотариусы такие "подводные камни" при подготовке к сделке оперативно выявляют – неожиданно для потенциальных покупателей.
Также нотариусы подчеркнули, что стоит быть осторожнее при расчетах – не стоит верить в обещания на словах или в обычные расписки. Надежнее всего использовать депозит нотариуса – тогда деньги за жилье перейдут от покупателя к продавцу четко после исполнения всех условий по договору.
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ЖильеФедеральная нотариальная палата
 
 
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