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В Москве открылся форум "Молодежный казачий круг" - РИА Новости, 30.06.2025
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Российское казачество
 
13:30 25.06.2025 (обновлено: 10:59 30.06.2025)
https://ria.ru/20250625/molodezh-2026233408.html
В Москве открылся форум "Молодежный казачий круг"
В Москве открылся форум "Молодежный казачий круг" - РИА Новости, 30.06.2025
В Москве открылся форум "Молодежный казачий круг"
Церемония открытия форума "Молодежный казачий круг" началась с приветственного слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-25T13:30:00+03:00
2025-06-30T10:59:00+03:00
российское казачество
российское казачество
москва
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Церемония открытия форума "Молодежный казачий круг" началась с приветственного слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова, которое зачитал начальник управления по работе с казачеством департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий Березецкий, сообщает портал "Российское казачество". "Молодежный форум является уникальной площадкой, объединившей активную и энергичную молодежь из многих регионов России. На площадках мероприятия вы сможете продемонстрировать свой профессиональный творческий потенциал, предложить новые идеи и обрести дополнительные знания и навыки", – говорится в послании руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.Затем заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев зачитал приветственный адрес от атамана ВсКО Виталия Кузнецова."Сегодня мы собрались в особое время, когда само понятие служения Отечеству наполняется новым глубоким смыслом. Российское казачество, верное своим вековым традициям, встало на передовые рубежи Родины. Участие в специальной военной операции стало ключевым направлением в деятельности российского казачества в последние годы", – говорится в обращении атамана ВсКО.Также в своем послании Виталий Кузнецов отметил, что с 24 февраля 2022 года свыше 45 тысяч казаков принимают участие в СВО."Среди них и наша казачья молодежь, включая активных участников региональный и войсковых лидеров Союза казачьей молодежи. Их мужество и отвага, готовность к самопожертвованию – высший пример для всех нас", – подчеркнул атаман ВсКО.Отметим, что на форуме присутствуют 11 лидеров казачьей молодежи, прошедших специальную военную операцию.Также на церемонии открытия выступил первый заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин. Он назвал место проведения форума символичным."Молодежный казачий круг проходит здесь, потому что эта земля центра России хорошо помнит службу казаков Российского государства и хранит эту память. Отсюда казаки в свое время уходили и выступили впервые в составе единого воинства России на Куликовом поле. Очень здорово, что здесь присутствуют представители войсковых казачьих обществ и общественных организаций. Потому что это наша семья, это наш дом, и мы делаем одно общее большое дело", – заявил Геннадий Сидорин.В ходе церемонии открытия форума прошло награждение отличившихся казаков медалями Всероссийского казачьего общества. Затем казаки приняли участие в пленарном заседании, на котором были презентованы лучшие практики молодежных казачьих организаций по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы."Сейчас в России огромное количество форм и возможностей для самореализации казачьей молодежи, и мы пытаемся всеми этими возможностями пользоваться", – отметил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев.Также в рамках заседания прошел семинар "Роль молодежных казачьих объединений в развитии патриотического сознания"."Молодежный казачий круг" проводится ВКО "Центральное казачье войско" при поддержке департамента национальной политики города Москвы и Всероссийского казачьего общества.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва

В Москве открылся форум "Молодежный казачий круг"

© Владимир НаскидаевУчастники форума "Молодежный казачий круг"
Участники форума Молодежный казачий круг - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Владимир Наскидаев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Церемония открытия форума "Молодежный казачий круг" началась с приветственного слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова, которое зачитал начальник управления по работе с казачеством департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий Березецкий, сообщает портал "Российское казачество".
"Молодежный форум является уникальной площадкой, объединившей активную и энергичную молодежь из многих регионов России. На площадках мероприятия вы сможете продемонстрировать свой профессиональный творческий потенциал, предложить новые идеи и обрести дополнительные знания и навыки", – говорится в послании руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
Затем заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев зачитал приветственный адрес от атамана ВсКО Виталия Кузнецова.
"Сегодня мы собрались в особое время, когда само понятие служения Отечеству наполняется новым глубоким смыслом. Российское казачество, верное своим вековым традициям, встало на передовые рубежи Родины. Участие в специальной военной операции стало ключевым направлением в деятельности российского казачества в последние годы", – говорится в обращении атамана ВсКО.
Также в своем послании Виталий Кузнецов отметил, что с 24 февраля 2022 года свыше 45 тысяч казаков принимают участие в СВО.
"Среди них и наша казачья молодежь, включая активных участников региональный и войсковых лидеров Союза казачьей молодежи. Их мужество и отвага, готовность к самопожертвованию – высший пример для всех нас", – подчеркнул атаман ВсКО.
Отметим, что на форуме присутствуют 11 лидеров казачьей молодежи, прошедших специальную военную операцию.
Также на церемонии открытия выступил первый заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин. Он назвал место проведения форума символичным.
"Молодежный казачий круг проходит здесь, потому что эта земля центра России хорошо помнит службу казаков Российского государства и хранит эту память. Отсюда казаки в свое время уходили и выступили впервые в составе единого воинства России на Куликовом поле. Очень здорово, что здесь присутствуют представители войсковых казачьих обществ и общественных организаций. Потому что это наша семья, это наш дом, и мы делаем одно общее большое дело", – заявил Геннадий Сидорин.
В ходе церемонии открытия форума прошло награждение отличившихся казаков медалями Всероссийского казачьего общества. Затем казаки приняли участие в пленарном заседании, на котором были презентованы лучшие практики молодежных казачьих организаций по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.
"Сейчас в России огромное количество форм и возможностей для самореализации казачьей молодежи, и мы пытаемся всеми этими возможностями пользоваться", – отметил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев.
Также в рамках заседания прошел семинар "Роль молодежных казачьих объединений в развитии патриотического сознания".
"Молодежный казачий круг" проводится ВКО "Центральное казачье войско" при поддержке департамента национальной политики города Москвы и Всероссийского казачьего общества.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоМосква
 
 
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