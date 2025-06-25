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Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ

Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ - РИА Новости, 25.06.2025

Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ

Экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил о проведении на ПМЭФ-2025 переговоров об экспорте молдавской сельхозпродукции РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:27:00+03:00

2025-06-25T23:27:00+03:00

2025-06-25T23:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил о проведении на ПМЭФ-2025 переговоров об экспорте молдавской сельхозпродукции с российскими чиновниками, которые выразили заинтересованность в поставках, заявление прозвучало в среду в эфире кишиневского телеканала. "Во время поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2025 я встречался с представителями правительства России. В том числе с двумя замами министерства сельского хозяйства РФ. И они выразили заинтересованность в экономическом сотрудничестве", - сказал Тарлев в интервью кишиневскому "Пятому телеканалу".По его словам, он встречался с заместителями министра по растениеводству и животноводству, а также по импорту и экспорту. "Они (в правительстве РФ - ред.) открыты для подписания соглашений для того, чтобы работать, а им нужны наши товары, они хотят молдавских товаров, помнят еще, и нам нужен рынок сбыта", - заявил экс-премьер. Тарлев отметил проблему конкурентоспособности молдавской продукции из-за высоких энергозатрат. "Нам нужно в первую очередь поставлять, продавать, экспортировать товар, в том числе на российском рынке, который нас знает", - подчеркнул он. Экс-премьер также сообщил о переговорах с представителями других стран. "Встречался с партнерами из Казахстана, встречался с партнерами из Азербайджана, встречался из Узбекистана, встречался с партнерами из Бразилии, из других стран, из Пакистана, из Индии", - перечислил Тарлев. Экс-премьер раскритиковал политику правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающей президента Молдавии Майю Санду, которая переориентировала внешнюю политику страны только на сотрудничество с Западом. "Это губительная для страны позиция. Если здоровые оппозиционные силы консолидируются, выступят в едином политическом блоке на парламентских выборах, то есть шансы изменить конфигурацию в законодательном органе. ПДС утратит свои позиции", - считает Тарлев. Политик заявил, что его партия "Будущее Молдовы" ведет переговоры о создании предвыборного блока с тремя другими оппозиционными силами: Партией социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партией коммунистов бывшего президента Владимира Воронина и политформированием "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах. По словам Тарлева, коалиция открыта для присоединения и других политических сил. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Молдавия традиционно экспортировала значительные объемы сельхозпродукции на российский рынок до введения ограничений в 2014 году на фоне политических разногласий. Республика продолжает искать альтернативные рынки сбыта для своей аграрной продукции. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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https://ria.ru/20250620/postavki-2024131047.html

https://ria.ru/20250619/minselkhoz-2024063032.html

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Наталья Макарова

россия, молдавия, москва, василий тарлев, майя санду, игорь додон, в мире, пмэф