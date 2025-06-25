Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025467125.html
Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ
Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ - РИА Новости, 25.06.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ
Экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил о проведении на ПМЭФ-2025 переговоров об экспорте молдавской сельхозпродукции РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:27:00+03:00
2025-06-25T23:27:00+03:00
россия
молдавия
москва
василий тарлев
майя санду
игорь додон
в мире
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_0:0:1244:699_1920x0_80_0_0_4ede62aaaf63b67a2e39994fed157053.jpg
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил о проведении на ПМЭФ-2025 переговоров об экспорте молдавской сельхозпродукции с российскими чиновниками, которые выразили заинтересованность в поставках, заявление прозвучало в среду в эфире кишиневского телеканала. &quot;Во время поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2025 я встречался с представителями правительства России. В том числе с двумя замами министерства сельского хозяйства РФ. И они выразили заинтересованность в экономическом сотрудничестве&quot;, - сказал Тарлев в интервью кишиневскому &quot;Пятому телеканалу&quot;.По его словам, он встречался с заместителями министра по растениеводству и животноводству, а также по импорту и экспорту. "Они (в правительстве РФ - ред.) открыты для подписания соглашений для того, чтобы работать, а им нужны наши товары, они хотят молдавских товаров, помнят еще, и нам нужен рынок сбыта", - заявил экс-премьер. Тарлев отметил проблему конкурентоспособности молдавской продукции из-за высоких энергозатрат. "Нам нужно в первую очередь поставлять, продавать, экспортировать товар, в том числе на российском рынке, который нас знает", - подчеркнул он. Экс-премьер также сообщил о переговорах с представителями других стран. "Встречался с партнерами из Казахстана, встречался с партнерами из Азербайджана, встречался из Узбекистана, встречался с партнерами из Бразилии, из других стран, из Пакистана, из Индии", - перечислил Тарлев. Экс-премьер раскритиковал политику правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающей президента Молдавии Майю Санду, которая переориентировала внешнюю политику страны только на сотрудничество с Западом. "Это губительная для страны позиция. Если здоровые оппозиционные силы консолидируются, выступят в едином политическом блоке на парламентских выборах, то есть шансы изменить конфигурацию в законодательном органе. ПДС утратит свои позиции", - считает Тарлев. Политик заявил, что его партия "Будущее Молдовы" ведет переговоры о создании предвыборного блока с тремя другими оппозиционными силами: Партией социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партией коммунистов бывшего президента Владимира Воронина и политформированием "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах. По словам Тарлева, коалиция открыта для присоединения и других политических сил. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Молдавия традиционно экспортировала значительные объемы сельхозпродукции на российский рынок до введения ограничений в 2014 году на фоне политических разногласий. Республика продолжает искать альтернативные рынки сбыта для своей аграрной продукции. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html
https://ria.ru/20250620/postavki-2024131047.html
https://ria.ru/20250619/minselkhoz-2024063032.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978447881_20:0:1209:892_1920x0_80_0_0_05473ad106a222fdabe95f01f806e5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, москва, василий тарлев, майя санду, игорь додон, в мире, пмэф
Россия, Молдавия, Москва, Василий Тарлев, Майя Санду, Игорь Додон, В мире, ПМЭФ
Экс-премьер Молдавии рассказал о переговорах на ПМЭФ

Василий Тарлев: Россия заинтересована в поставках сельхозпродукции из Молдавии

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил о проведении на ПМЭФ-2025 переговоров об экспорте молдавской сельхозпродукции с российскими чиновниками, которые выразили заинтересованность в поставках, заявление прозвучало в среду в эфире кишиневского телеканала.
«

"Во время поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2025 я встречался с представителями правительства России. В том числе с двумя замами министерства сельского хозяйства РФ. И они выразили заинтересованность в экономическом сотрудничестве", - сказал Тарлев в интервью кишиневскому "Пятому телеканалу".

Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
18 июня, 17:23
По его словам, он встречался с заместителями министра по растениеводству и животноводству, а также по импорту и экспорту.
«
"Они (в правительстве РФ - ред.) открыты для подписания соглашений для того, чтобы работать, а им нужны наши товары, они хотят молдавских товаров, помнят еще, и нам нужен рынок сбыта", - заявил экс-премьер.
Тарлев отметил проблему конкурентоспособности молдавской продукции из-за высоких энергозатрат.
"Нам нужно в первую очередь поставлять, продавать, экспортировать товар, в том числе на российском рынке, который нас знает", - подчеркнул он.
Экс-премьер также сообщил о переговорах с представителями других стран.
"Встречался с партнерами из Казахстана, встречался с партнерами из Азербайджана, встречался из Узбекистана, встречался с партнерами из Бразилии, из других стран, из Пакистана, из Индии", - перечислил Тарлев.
Экс-премьер раскритиковал политику правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающей президента Молдавии Майю Санду, которая переориентировала внешнюю политику страны только на сотрудничество с Западом.
"Это губительная для страны позиция. Если здоровые оппозиционные силы консолидируются, выступят в едином политическом блоке на парламентских выборах, то есть шансы изменить конфигурацию в законодательном органе. ПДС утратит свои позиции", - считает Тарлев.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок
20 июня, 10:43
Политик заявил, что его партия "Будущее Молдовы" ведет переговоры о создании предвыборного блока с тремя другими оппозиционными силами: Партией социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партией коммунистов бывшего президента Владимира Воронина и политформированием "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах. По словам Тарлева, коалиция открыта для присоединения и других политических сил.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Молдавия традиционно экспортировала значительные объемы сельхозпродукции на российский рынок до введения ограничений в 2014 году на фоне политических разногласий. Республика продолжает искать альтернативные рынки сбыта для своей аграрной продукции.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию
19 июня, 23:11
 
РоссияМолдавияМоскваВасилий ТарлевМайя СандуИгорь ДодонВ миреПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала