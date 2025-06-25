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ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов
ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов - РИА Новости, 25.06.2025
ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов
Задержанные в Москве агенты Молдавии длительное время развивали контакты с лицами, представлявшими интерес для молдавской разведки, сообщил оперативный... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:41:00+03:00
2025-06-25T09:41:00+03:00
2025-06-25T09:41:00+03:00
москва
россия
молдавия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанные в Москве агенты Молдавии длительное время развивали контакты с лицами, представлявшими интерес для молдавской разведки, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. Ранее ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания и были арестованы. "Известно, что на протяжении длительного периода времени обвиняемые по заданию кураторов посредством интернет-мессенджеров устанавливали и развивали контакты с активистами политических движений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
2025-06-25T09:41
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москва, россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов
ФСБ: задержанные агенты Молдавии развивали контакты с политическими активистами