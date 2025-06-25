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ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов

ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов - РИА Новости, 25.06.2025

ФСБ раскрыла подробности о деятельности задержанных молдавских агентов

Задержанные в Москве агенты Молдавии длительное время развивали контакты с лицами, представлявшими интерес для молдавской разведки, сообщил оперативный... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:41:00+03:00

2025-06-25T09:41:00+03:00

2025-06-25T09:41:00+03:00

москва

россия

молдавия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанные в Москве агенты Молдавии длительное время развивали контакты с лицами, представлявшими интерес для молдавской разведки, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. Ранее ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевших задания, направленные против безопасности России, они дали признательные показания и были арестованы. "Известно, что на протяжении длительного периода времени обвиняемые по заданию кураторов посредством интернет-мессенджеров устанавливали и развивали контакты с активистами политических движений и общественных организаций, представляющих интерес для молдавской разведки", - сказал он в видеоролике, опубликованном ЦОС ФСБ.

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:41 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность