https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025256952.html

ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег

ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег - РИА Новости, 25.06.2025

ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег

Задержанные в Москве агенты молдавской разведки охотно работали на Кишинев из-за убеждений и за деньги, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:39:00+03:00

2025-06-25T09:39:00+03:00

2025-06-25T09:39:00+03:00

москва

кишинев

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанные в Москве агенты молдавской разведки охотно работали на Кишинев из-за убеждений и за деньги, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до 8 лет колонии, сообщила ФСБ. "Из показаний обвиняемых следует, что на предложение о сотрудничестве с молдавской разведкой они согласились охотно, в силу внутренних убеждений и за материальное вознаграждение", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011080631.html

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T09:39 true PT1M48S

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москва, кишинев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность