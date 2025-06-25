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ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег
ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег - РИА Новости, 25.06.2025
ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег
Задержанные в Москве агенты молдавской разведки охотно работали на Кишинев из-за убеждений и за деньги, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:39:00+03:00
2025-06-25T09:39:00+03:00
2025-06-25T09:39:00+03:00
москва
кишинев
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанные в Москве агенты молдавской разведки охотно работали на Кишинев из-за убеждений и за деньги, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до 8 лет колонии, сообщила ФСБ. "Из показаний обвиняемых следует, что на предложение о сотрудничестве с молдавской разведкой они согласились охотно, в силу внутренних убеждений и за материальное вознаграждение", - сказал оперативник на видео, опубликованном ФСБ.
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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб
2025-06-25T09:39
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москва, кишинев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Кишинев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег
ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за убеждений и денег