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Молдавия готовится к войне, посчитала эксперт - РИА Новости, 25.06.2025
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22:23 25.06.2025 (обновлено: 22:55 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/moldavija-2025461820.html
Молдавия готовится к войне, посчитала эксперт
Молдавия готовится к войне, посчитала эксперт - РИА Новости, 25.06.2025
Молдавия готовится к войне, посчитала эксперт
Молдавия готовится к войне и завершает институциональные преобразования, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:23:00+03:00
2025-06-25T22:55:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Молдавия готовится к войне и завершает институциональные преобразования, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Правительство Молдавии единогласно утвердило законопроект, расширяющий полномочия министерства обороны и создающий единую систему командования всеми силовыми структурами страны в случае чрезвычайной или военной ситуации. Поправки позволят военному ведомству координировать деятельность МВД, карабинеров, СИБ и таможни. Принятые поправки закрепляют понятие "цепи военного командования" и определяют условия применения Национальной армии. Генштаб будет переименован в "Штаб обороны" с расширенными координационными функциями. Ранее координация между силовыми структурами осуществлялась только на уровне сотрудничества. Министр обороны Анатолий Носатый, представляя поправки, заявил, что изменения необходимы для "повышения способности государства к реагированию и укрепления сотрудничества между институтами безопасности". "То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдовы, говорит о том, что Молдова ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы. Молдова сегодня проводит не просто какие-то технические обновления, подготовку личного состава. Молдавское правительство завершает институциональные преобразования, утвердив такой законопроект", - сказала Бобкова. Эксперт также добавила, что в Молдавии наблюдается высокая интенсивность проведения военных учений совместно с подразделениями иностранных армий, в том числе стран НАТО, с использованием бронированной и иной военной техники, с интенсивным боевым применением стрелкового оружия, артиллерийских систем. "Любой здравомыслящий человек, наблюдающий за действиями молдавских властей, понимает, что это четкий, согласованный план, следуя которому, целенаправленно шаг за шагом Молдову готовят к войне. Понятно, что Молдова не является свободным государством и она встроена в определенные планы так называемых западных партнёров, у которых Молдова рассматривается как следующий полигон для военных действий", - отметила Бобкова. Эксперт обратила внимание на то, что власти Молдавии готовят общественное мнение так, чтобы сформировать образ врага в лице России и Приднестровья. По ее словам, в Кишиневе активно распространяют в СМИ миф о том, что Москва якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат. "Последние пару месяцев мы наблюдаем серьёзнейшее противостояние в элитах Молдовы. Есть все основания считать, что в Молдове внутренняя ситуация будет обостряться, а внешние агрессивные проявления - усиливаться, вплоть до военных действий. Этот настрой молдавских властей очевиден не только экспертам, но и обычным жителям", - подытожила Бобкова. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
https://ria.ru/20250625/zaderzhanie-2025353519.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, НАТО
Молдавия готовится к войне, посчитала эксперт

Социолог Бобкова: Молдавия готовится к войне

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Молдавия готовится к войне и завершает институциональные преобразования, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
Правительство Молдавии единогласно утвердило законопроект, расширяющий полномочия министерства обороны и создающий единую систему командования всеми силовыми структурами страны в случае чрезвычайной или военной ситуации. Поправки позволят военному ведомству координировать деятельность МВД, карабинеров, СИБ и таможни. Принятые поправки закрепляют понятие "цепи военного командования" и определяют условия применения Национальной армии. Генштаб будет переименован в "Штаб обороны" с расширенными координационными функциями. Ранее координация между силовыми структурами осуществлялась только на уровне сотрудничества. Министр обороны Анатолий Носатый, представляя поправки, заявил, что изменения необходимы для "повышения способности государства к реагированию и укрепления сотрудничества между институтами безопасности".
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"То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдовы, говорит о том, что Молдова ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы. Молдова сегодня проводит не просто какие-то технические обновления, подготовку личного состава. Молдавское правительство завершает институциональные преобразования, утвердив такой законопроект", - сказала Бобкова.
Эксперт также добавила, что в Молдавии наблюдается высокая интенсивность проведения военных учений совместно с подразделениями иностранных армий, в том числе стран НАТО, с использованием бронированной и иной военной техники, с интенсивным боевым применением стрелкового оружия, артиллерийских систем.
"Любой здравомыслящий человек, наблюдающий за действиями молдавских властей, понимает, что это четкий, согласованный план, следуя которому, целенаправленно шаг за шагом Молдову готовят к войне. Понятно, что Молдова не является свободным государством и она встроена в определенные планы так называемых западных партнёров, у которых Молдова рассматривается как следующий полигон для военных действий", - отметила Бобкова.
Эксперт обратила внимание на то, что власти Молдавии готовят общественное мнение так, чтобы сформировать образ врага в лице России и Приднестровья. По ее словам, в Кишиневе активно распространяют в СМИ миф о том, что Москва якобы планирует увеличить свое присутствие в Приднестровье до 10 тысяч солдат.
"Последние пару месяцев мы наблюдаем серьёзнейшее противостояние в элитах Молдовы. Есть все основания считать, что в Молдове внутренняя ситуация будет обостряться, а внешние агрессивные проявления - усиливаться, вплоть до военных действий. Этот настрой молдавских властей очевиден не только экспертам, но и обычным жителям", - подытожила Бобкова.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
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