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В Молдавии правящую партию обвинили в нарушении закона - РИА Новости, 25.06.2025
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17:22 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moldavija-2025387637.html
В Молдавии правящую партию обвинили в нарушении закона
В Молдавии правящую партию обвинили в нарушении закона - РИА Новости, 25.06.2025
В Молдавии правящую партию обвинили в нарушении закона
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в нарушение закона уже начала свою предвыборную кампанию, заявил РИА Новости депутат молдавского... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:22:00+03:00
2025-06-25T17:22:00+03:00
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в нарушение закона уже начала свою предвыборную кампанию, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока 13 августа. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа, с этого дня разрешены плакаты, митинги, посты в соцсетях, реклама по радио и на телевидении. Кампания продолжается до 26 сентября включительно. "Мы видим, что в нарушение закона ПДС уже начала свою предвыборную кампанию. И это не секрет для всей страны, потому что уже давно стоят их агитационные палатки, они давно используют и, самое главное, незаконно используют админресурс, хотя прикрываются тем, что якобы это просто информирование населения", - сказал Фотеску. Он отметил, что ЦИК Молдавии оправдывает действие правящей партии. "И Павел Постикэ, который является замруководителя Центральной избирательной комиссии, все это оправдывает, причем оправдывает на телевидении, говорит, что он не видит никаких нарушений, что за деньги граждан Молдовы ПДС уже давно ведет электоральную кампанию. Это видно и по визитам глав иностранных государств, представителей Евросоюза, которые зачастили сейчас перед выборами в Республику Молдова для того, чтобы убедить народ республики, что они поддерживают европейский курс страны. Хотя многие из них признают, что мы идем вместе с Украиной в связке, и если одну страну не примут, то не примут, естественно, и другую страну", - пояснил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024128488.html
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молдавия, кишинев, украина, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
Молдавия, Кишинев, Украина, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии правящую партию обвинили в нарушении закона

Фотеску: правящая партия Молдавии начала предвыборную кампанию

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) в нарушение закона уже начала свою предвыборную кампанию, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока 13 августа. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа, с этого дня разрешены плакаты, митинги, посты в соцсетях, реклама по радио и на телевидении. Кампания продолжается до 26 сентября включительно.
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Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии
20 июня, 10:36
"Мы видим, что в нарушение закона ПДС уже начала свою предвыборную кампанию. И это не секрет для всей страны, потому что уже давно стоят их агитационные палатки, они давно используют и, самое главное, незаконно используют админресурс, хотя прикрываются тем, что якобы это просто информирование населения", - сказал Фотеску.
Он отметил, что ЦИК Молдавии оправдывает действие правящей партии. "И Павел Постикэ, который является замруководителя Центральной избирательной комиссии, все это оправдывает, причем оправдывает на телевидении, говорит, что он не видит никаких нарушений, что за деньги граждан Молдовы ПДС уже давно ведет электоральную кампанию. Это видно и по визитам глав иностранных государств, представителей Евросоюза, которые зачастили сейчас перед выборами в Республику Молдова для того, чтобы убедить народ республики, что они поддерживают европейский курс страны. Хотя многие из них признают, что мы идем вместе с Украиной в связке, и если одну страну не примут, то не примут, естественно, и другую страну", - пояснил он.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневУкраинаЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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